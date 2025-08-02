В Одессе волонтеры требуют лечение для енота

В Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка
В Одессе в контактном зоопарке люди обратили внимание на плохое состояние енота — у него повреждена лапа и признаки стресса. Волонтеры предлагают передать животное на лечение, однако зоопарк отказывается это делать.
Об этом с места происшествия информируют Новини.LIVE.
Скандал в зоопарке в Одессе — что известно
В субботу, 2 августа, люди собрались на акцию под контактным зоопарком в Одессе и требуют отдать енота на лечение. Горожане выкрикивали лозунги: "Свободу еноту!" и "Нет контактным зоопаркам!"
Посетители контактного зоопарка в Одессе заметили, что у енота повреждена лапа и признаки стресса. Волонтеры требуют передать животное на лечение, однако зоопарк отказывается это делать.
Анжелика рассказала в комментарии Новини.LIVE, что случайно увидела енота и обратила внимание на его состояние: животное было вялым, с облезлой лапой и почти без шерсти.
Сотрудница зоопарка сказала, что он в депрессии. Анжелика несколько дней наблюдала за ним и убедилась, что состояние не улучшается.
В то же время волонтер Анна в комментарии Новини.LIVE подтвердила, что енот изменился после того, как у него забрали другого енота. Следовательно, у животного появились признаки стресса — грустный вид, отсутствие активности.
Волонтер также объяснила, что анализ крови не дает полной картины. Возможные причины плохого состояния енота — лишай, демодекоз или сильный стресс, из-за которого животное могло само вырывать шерсть.
Волонтеры отмечают, что енот не видит естественного света и к нему постоянно подходили люди. Лишь недавно появилась табличка "Тихий час". Есть зоозащитная организация, которая готова забрать животное на лечение, однако зоопарк пока не дает согласия.
Ранее мы информировали, что в Одесском зоопарке не запускается котел для обогрева животных — из-за этого слониха Венди и многие другие животные могут не пережить следующую зиму.
Напомним, что в начале июня 2025 года во время ночной атаки на Одессу один из российских дронов упал на территории зоопарка — одно животное погибло.
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