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Главная Одесса В Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка

В Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 22:58
В Одессе волонтеры требуют лечение для енота
В Одессе люди требуют, чтобы зоопарк отдал енота на лечение. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в контактном зоопарке люди обратили внимание на плохое состояние енота — у него повреждена лапа и признаки стресса. Волонтеры предлагают передать животное на лечение, однако зоопарк отказывается это делать.

Об этом с места происшествия информируют Новини.LIVE.

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В субботу, 2 августа, люди собрались на акцию под контактным зоопарком в Одессе и требуют отдать енота на лечение. Горожане выкрикивали лозунги: "Свободу еноту!" и "Нет контактным зоопаркам!"

Посетители контактного зоопарка в Одессе заметили, что у енота повреждена лапа и признаки стресса. Волонтеры требуют передать животное на лечение, однако зоопарк отказывается это делать.

Одеса зоопарк
В Одессе люди требуют, чтобы зоопарк отдал енота на лечение. Фото: Новини.LIVE

Анжелика рассказала в комментарии Новини.LIVE, что случайно увидела енота и обратила внимание на его состояние: животное было вялым, с облезлой лапой и почти без шерсти.

Сотрудница зоопарка сказала, что он в депрессии. Анжелика несколько дней наблюдала за ним и убедилась, что состояние не улучшается.

Одеса зоопарк
В Одессе люди требуют, чтобы зоопарк отдал енота на лечение. Фото: Новини.LIVE

В то же время волонтер Анна в комментарии Новини.LIVE подтвердила, что енот изменился после того, как у него забрали другого енота. Следовательно, у животного появились признаки стресса — грустный вид, отсутствие активности.

Одеса єнот
В Одессе люди требуют, чтобы зоопарк отдал енота на лечение. Фото: Новини.LIVE

Волонтер также объяснила, что анализ крови не дает полной картины. Возможные причины плохого состояния енота — лишай, демодекоз или сильный стресс, из-за которого животное могло само вырывать шерсть.

Одеса єнот
В Одессе люди требуют, чтобы зоопарк отдал енота на лечение. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры отмечают, что енот не видит естественного света и к нему постоянно подходили люди. Лишь недавно появилась табличка "Тихий час". Есть зоозащитная организация, которая готова забрать животное на лечение, однако зоопарк пока не дает согласия.

Ранее мы информировали, что в Одесском зоопарке не запускается котел для обогрева животных — из-за этого слониха Венди и многие другие животные могут не пережить следующую зиму.

Напомним, что в начале июня 2025 года во время ночной атаки на Одессу один из российских дронов упал на территории зоопарка — одно животное погибло.

Одесса скандал акция волонтеры енот
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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