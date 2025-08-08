Військовий з Одещини їздив з підробленими правами

Молоток судді. Фото ілюстративне: portal.lviv

Військовий ЗСУ їздив Одещиною з підробленими водійськими правами. Однак його піймали на гарячому правоохоронці, відкрили справу та скерували її до Кодимського райсуду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Командир мотопіхотного відділення підробив водійські посвідчення категорій В і С та їздив із ними на своєму ДЕО Ланос. Однак рухаючись по автодорозі Т 1611 сполученням Кодима-Балта чоловіка зупинили поліцейські. Правоохоронці викрили його на підробці документу та відкрили справу.

Що виріши суд

Фігуранта визнали винним за частиною 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підробка документу та його використання). Він повинен сплатити 10 тисяч 200 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав чоловіка на Одещині. А також про службовця, який здійснив крадіжку зі зламом.