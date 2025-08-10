Солдат в Одесской области осужден за наркотики - приговор

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области задержали курсанта, который во время прогулки нашел пакет с психотропным веществом и забрал его себе. Мужчина уже имел судимость и недавно вышел на свободу условно-досрочно. Теперь он снова "сядет" в тюрьму.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный нашел наркотики

Происшествие произошло вечером 2 июня в селе Ильичанка, Одесского района. 20-летний курсант воинской части шел по улице Школьной, когда на обочине заметил полимерный пакет с кристаллическим белым веществом. Эксперты впоследствии подтвердили, что это было особо опасное психотропное вещество PVP, оборот которого запрещен.

Мужчина положил пакет в карман, чтобы оставить себе. Но долго хранить "находку" не успел — менее чем за час во время осмотра места происшествия ее изъяли правоохранители.

Выяснилось, что курсант уже был осужден за хранение наркотиков в 2023 году. Он получил 3 года и 1 месяц ограничения свободы, но в январе этого года его освободили условно-досрочно. Новое правонарушение он совершил именно в этот период.

Какое наказание военному за наркотики

Суд признал его виновным за хранение наркотиков и назначил год ограничения свободы. К этому сроку добавили еще часть неотбытого наказания по предыдущему приговору. В итоге мужчина проведет в учреждении открытого типа 1 год и 10 дней.

Кроме того, с него взыщут 5348 гривен за проведение экспертизы. Изъятое вещество будет уничтожено.

Напомним, в Одессе задержали военнослужащего, который прогуливался по городу с психотропами. Также мы писали, что в Одесской области судили воина, который ездил с каннабисом и оружием.