Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военного посадили за психотропы — приговор суда

На Одесчине военного посадили за психотропы — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 01:38
Солдат в Одесской области осужден за наркотики - приговор
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области задержали курсанта, который во время прогулки нашел пакет с психотропным веществом и забрал его себе. Мужчина уже имел судимость и недавно вышел на свободу условно-досрочно. Теперь он снова "сядет" в тюрьму.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный нашел наркотики

Происшествие произошло вечером 2 июня в селе Ильичанка, Одесского района. 20-летний курсант воинской части шел по улице Школьной, когда на обочине заметил полимерный пакет с кристаллическим белым веществом. Эксперты впоследствии подтвердили, что это было особо опасное психотропное вещество PVP, оборот которого запрещен.

Мужчина положил пакет в карман, чтобы оставить себе. Но долго хранить "находку" не успел — менее чем за час во время осмотра места происшествия ее изъяли правоохранители.

Выяснилось, что курсант уже был осужден за хранение наркотиков в 2023 году. Он получил 3 года и 1 месяц ограничения свободы, но в январе этого года его освободили условно-досрочно. Новое правонарушение он совершил именно в этот период.

Какое наказание военному за наркотики

Суд признал его виновным за хранение наркотиков и назначил год ограничения свободы. К этому сроку добавили еще часть неотбытого наказания по предыдущему приговору. В итоге мужчина проведет в учреждении открытого типа 1 год и 10 дней.

Кроме того, с него взыщут 5348 гривен за проведение экспертизы. Изъятое вещество будет уничтожено.

Напомним, в Одессе задержали военнослужащего, который прогуливался по городу с психотропами. Также мы писали, что в Одесской области судили воина, который ездил с каннабисом и оружием.

Одесса наркотики Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации