Військовий вкрав техніку з квартири дівчини в Одесі: вирок

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: нацполіція

В Одесі судили чоловіка, який після розриву з дівчиною залишився жити в її квартирі та виніс звідти техніку. Крадіжки він вчинив вже маючи судимості та будучи чинним військовослужбовцем.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий обікрав квартиру

Відомо, що 29-річний одесит у грудні 2023 року, вже проходячи службу за мобілізацією, самовільно залишив частину й поселився у квартирі матері своєї дівчини.

Після того як дівчина зникла, чоловік залишився жити у квартирі без відома її власниці. Спочатку виніс ноутбук, а пізніше — ще й пральну машину. Викрадені речі він продав: техніку здав у ломбард або передав знайомим. Загалом завдано матеріальної шкоди на 8513 гривень.

Яке покарання військовому за крадіжку

На суді обвинувачений зізнався у скоєному, пояснив, що перебував у скруті й мав проблеми з грошима. Окремо суд звернув увагу, що той мав певні довірчі стосунки з родиною потерпілої, і проживав у квартирі не шляхом проникнення, а за згодою доньки власниці.

Суд не відправив порушника за ґрати. Він отримав 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 2 роки. Також його зобов’язано повідомляти орган пробації про зміну місця проживання і періодично з’являтися на реєстрацію.

Крім того, суд зобов’язав виплатити повну суму матеріальної шкоди — 8513 гривень — на користь потерпілої.

Нагадаємо, хрещений загиблого бійця привласнив державну допомогу родині. Також ми писали, що мешканка Одещини співпрацювала з російською розвідкою.