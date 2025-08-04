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Головна Одеса В Одесі військовий у СЗЧ обікрав квартиру своєї коханої — вирок

В Одесі військовий у СЗЧ обікрав квартиру своєї коханої — вирок

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 01:29
Військовий вкрав техніку з квартири дівчини в Одесі: вирок
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: нацполіція

В Одесі судили чоловіка, який після розриву з дівчиною залишився жити в її квартирі та виніс звідти техніку. Крадіжки він вчинив вже маючи судимості та будучи чинним військовослужбовцем. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий обікрав квартиру

Відомо, що 29-річний одесит у грудні 2023 року, вже проходячи службу за мобілізацією, самовільно залишив частину й поселився у квартирі матері своєї дівчини.

Після того як дівчина зникла, чоловік залишився жити у квартирі без відома її власниці. Спочатку виніс ноутбук, а пізніше — ще й пральну машину. Викрадені речі він продав: техніку здав у ломбард або передав знайомим. Загалом завдано матеріальної шкоди на 8513 гривень.

Яке покарання військовому за крадіжку

На суді обвинувачений зізнався у скоєному, пояснив, що перебував у скруті й мав проблеми з грошима. Окремо суд звернув увагу, що той мав певні довірчі стосунки з родиною потерпілої, і проживав у квартирі не шляхом проникнення, а за згодою доньки власниці. 

Суд не відправив порушника за ґрати. Він отримав 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 2 роки. Також його зобов’язано повідомляти орган пробації про зміну місця проживання і періодично з’являтися на реєстрацію.

Крім того, суд зобов’язав виплатити повну суму матеріальної шкоди — 8513 гривень — на користь потерпілої.

Нагадаємо, хрещений загиблого бійця привласнив державну допомогу родині. Також ми писали, що мешканка Одещини співпрацювала з російською розвідкою.

Одеса крадіжка Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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