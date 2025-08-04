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Главная Одесса В Одессе солдат в СОЧ обокрал квартиру своей девушки — приговор

В Одессе солдат в СОЧ обокрал квартиру своей девушки — приговор

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 01:29
Военный украл технику из квартиры девушки в Одессе: приговор
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: нацполиция

В Одессе судили мужчину, который после разрыва с девушкой остался жить в ее квартире и вынес оттуда технику. Кражи он совершил уже имея судимости и будучи действующим военнослужащим.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что 29-летний одессит в декабре 2023 года, уже проходя службу по мобилизации, самовольно оставил часть и поселился в квартире матери своей девушки.

После того как девушка исчезла, мужчина остался жить в квартире без ведома ее владелицы. Сначала вынес ноутбук, а позже — еще и стиральную машину. Похищенные вещи он продал: технику сдал в ломбард или передал знакомым. Всего нанесен материальный ущерб на 8513 гривен.

Какое наказание военному за кражу

На суде обвиняемый признался в содеянном, объяснил, что находился в затруднительном положении и имел проблемы с деньгами. Отдельно суд обратил внимание, что тот имел определенные доверительные отношения с семьей потерпевшей, и проживал в квартире не путем проникновения, а с согласия дочери владелицы.

Суд не отправил нарушителя за решетку. Он получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также его обязали сообщать в орган пробации об изменении места жительства и периодически являться на регистрацию.

Кроме того, суд обязал выплатить полную сумму материального ущерба — 8513 гривен — в пользу потерпевшей.

Напомним, крестный погибшего бойца присвоил государственную помощь семье. Также мы писали, что жительница Одесской области сотрудничала с российской разведкой.

Одесса кража Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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