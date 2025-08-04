Военный украл технику из квартиры девушки в Одессе: приговор

В Одессе солдат в СОЧ обокрал квартиру своей девушки — приговор
В Одессе судили мужчину, который после разрыва с девушкой остался жить в ее квартире и вынес оттуда технику. Кражи он совершил уже имея судимости и будучи действующим военнослужащим.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный обокрал квартиру
Известно, что 29-летний одессит в декабре 2023 года, уже проходя службу по мобилизации, самовольно оставил часть и поселился в квартире матери своей девушки.
После того как девушка исчезла, мужчина остался жить в квартире без ведома ее владелицы. Сначала вынес ноутбук, а позже — еще и стиральную машину. Похищенные вещи он продал: технику сдал в ломбард или передал знакомым. Всего нанесен материальный ущерб на 8513 гривен.
Какое наказание военному за кражу
На суде обвиняемый признался в содеянном, объяснил, что находился в затруднительном положении и имел проблемы с деньгами. Отдельно суд обратил внимание, что тот имел определенные доверительные отношения с семьей потерпевшей, и проживал в квартире не путем проникновения, а с согласия дочери владелицы.
Суд не отправил нарушителя за решетку. Он получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также его обязали сообщать в орган пробации об изменении места жительства и периодически являться на регистрацию.
Кроме того, суд обязал выплатить полную сумму материального ущерба — 8513 гривен — в пользу потерпевшей.
Напомним, крестный погибшего бойца присвоил государственную помощь семье. Также мы писали, что жительница Одесской области сотрудничала с российской разведкой.
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