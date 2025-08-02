Одеситку засудили на 15 років за державну зраду

Жінка здавала позиції ТЦК та прикордонників. Фото ілюстративне: freepik

Суд визнав винною мешканку Одещини, яка співпрацювала з російською розвідкою. Жінка надсилала ворогу фото українських військових частин і ТЦК, працюючи на агентуру через Telegram.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Жінка здавала позиції ЗСУ

Слідство встановило, що у липні та вересні 2024 року вона, перебуваючи вдома в Одесі та в інших місцях, регулярно передавала через Telegram фото та координати військових частин, блокпостів, прикордонних загонів, ТЦК та адміністративних будівель. Її куратор із нікнеймом Newspaper BEL виявився представником російської спецслужби. За завданням ворога вона надсилала знімки з Google Maps, робила фото на місці й залишала коментарі, зокрема про рух військових чи присутність техніки.

Пізніше, у березні 2025-го, отримала нове завдання — збирати дані в місті Болград. Знову передала локації з геомітками та фото військових об'єктів. Частину знімків брала з інтернету, але деякі робила особисто, чекаючи, поки охоронці залишать об’єкти. Свою діяльність пояснювала "перепискою заради підзаробітку" — ворог заплатив їй кілька тисяч гривень.

Яке покарання за співпрацю з РФ

На суді вину визнала частково. Казала, що повірила в провокацію і не передавала нічого секретного. Стверджувала, що лише "підтверджувала" вже відомі локації. Але суд встановив, що дії обвинуваченої створювали реальну загрозу обороноздатності України.

Судді зазначили, що вона підтримувала агресію РФ, засуджувала мобілізацію, дискредитувала ЗСУ та розповідала кураторам, як "ловлять хлопців на вулиці й везуть у ТЦК". Їй призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судили чоловіка, який допомагав росіянам планувати ракетні удари по столиці. Також ми писали, що жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають з'явитися до ТЦК та СП.