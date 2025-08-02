Одесситку осудили на 15 лет за государственную измену

Женщина сдавала позиции ТЦК и пограничников. Фото иллюстративное: freepik

Суд признал виновной жительницу Одесской области, которая сотрудничала с российской разведкой. Женщина присылала врагу фото украинских воинских частей и ТЦК, работая на агентуру через Telegram.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Женщина сдавала позиции ВСУ

Следствие установило, что в июле и сентябре 2024 года она, находясь дома в Одессе и в других местах, регулярно передавала через Telegram фото и координаты воинских частей, блокпостов, пограничных отрядов, ТЦК и административных зданий. Ее куратор с никнеймом Newspaper BEL оказался представителем российской спецслужбы. По заданию врага она присылала снимки с Google Maps, делала фото на месте и оставляла комментарии, в частности о движении военных или присутствии техники.

Позже, в марте 2025-го получила новое задание — собирать данные в городе Болград. Опять передала локации с геометками и фото военных объектов. Часть снимков брала из интернета, но некоторые делала лично, ожидая, пока охранники оставят объекты. Свою деятельность объясняла "перепиской ради подзаработка" — враг заплатил ей несколько тысяч гривен.

Какое наказание за сотрудничество с РФ

На суде вину признала частично. Говорила, что поверила в провокацию и не передавала ничего секретного. Утверждала, что только "подтверждала" уже известные локации. Но суд установил, что действия обвиняемой создавали реальную угрозу обороноспособности Украины.

Судьи указали, что она поддерживала агрессию РФ, осуждала мобилизацию, дискредитировала ВСУ и рассказывала кураторам, как "ловят ребят на улице и везут в ТЦК". Ей назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине судили мужчину, который помогал россиянам планировать ракетные удары по столице. Также мы писали, что женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны явиться в ТЦК и СП.