Головна Одеса На Одещині військового посадили за психотропи — вирок суду

На Одещині військового посадили за психотропи — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 01:38
Солдат на Одещині засуджений за наркотики — вирок
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині затримали курсанта, який під час прогулянки знайшов пакет із психотропною речовиною та забрав його собі. Чоловік уже мав судимість і нещодавно вийшов на волю умовно-достроково. Тепер він знову "сяде" до в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий знайшов наркотики

Подія сталася ввечері 2 червня в селі Ілічанка, Одеського району. 20-річний курсант військової частини йшов вулицею Шкільною, коли на узбіччі помітив полімерний пакет із кристалічною білою речовиною. Експерти згодом підтвердили, що це була особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено.

Чоловік поклав пакет до кишені, аби залишити собі. Та довго зберігати "знахідку" не встиг — менш ніж за годину під час огляду місця події її вилучили правоохоронці. 

З’ясувалося, що курсант уже був засуджений за зберігання наркотиків у 2023 році. Він отримав 3 роки й 1 місяць обмеження волі, але у січні цього року його звільнили умовно-достроково. Нове правопорушення він скоїв саме у цей період.

Яке покарання військовому за наркотики

Суд визнав його винним за зберігання наркотиків та призначив рік обмеження волі. До цього терміну додали ще частину невідбутого покарання за попереднім вироком. У підсумку чоловік проведе в установі відкритого типу 1 рік і 10 днів.

Крім того, з нього стягнуть 5348 гривень за проведення експертизи. Вилучену речовину буде знищено.

Нагадаємо, в Одесі затримали військовослужбовця, який прогулювався містом з психотропами. Також ми писали, що на Одещині судили воїна, який їздив з канабісом та зброєю.

Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
