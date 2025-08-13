Житель Одещини переправляв чоловіка у Молдову - яким чином (як виїхати з України)

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Житель Одещини організував канал незаконної переправки чоловіків у Молдову. Однак під час подорожі з одним з клієнтів, автівку ділка затримали правоохоронці, тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Прикордонники Білгород-Дністровського району затримали 35-річного жителя Одещини, який намагався переправити до Молдови чоловіка мобілізаційного віку. Для реалізації схеми підозрюваний долучив до справи 54-річного товариша, який мав виконати роль таксиста.

Як з’ясувалось, фігурант відшукав свого охочого покинути Україну через знайомих. За 5 тис. доларів США він пообіцяв організувати так званий "перехід" до Молдови в обхід пунктів пропуску. Зустрівши свого клієнта на одному з залізничних вокзалів, підозрюваний отримав завдаток у розмірі 2 тис. грн. Решту суми йому мали передати після того, як військовозобов’язаний буде вже на території суміжної держави.

Однак авто фігуранта було затримано правоохоронцями у прикордонній зоні.

Яке покарання загрожує

Організатору переправки оголошено про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який підробив військовий квиток для виїзду за кордон. А також про тур до іншої країни за 12 тисяч доларів.