Житель Одещини переправляв чоловіка у Молдову - яким чином (як виїхати з України)

Житель Одещини організував канал незаконної переправки чоловіків у Молдову. Однак під час подорожі з одним з клієнтів, автівку ділка затримали правоохоронці, тепер йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
Прикордонники Білгород-Дністровського району затримали 35-річного жителя Одещини, який намагався переправити до Молдови чоловіка мобілізаційного віку. Для реалізації схеми підозрюваний долучив до справи 54-річного товариша, який мав виконати роль таксиста.
Як з’ясувалось, фігурант відшукав свого охочого покинути Україну через знайомих. За 5 тис. доларів США він пообіцяв організувати так званий "перехід" до Молдови в обхід пунктів пропуску. Зустрівши свого клієнта на одному з залізничних вокзалів, підозрюваний отримав завдаток у розмірі 2 тис. грн. Решту суми йому мали передати після того, як військовозобов’язаний буде вже на території суміжної держави.
Однак авто фігуранта було затримано правоохоронцями у прикордонній зоні.
Яке покарання загрожує
Організатору переправки оголошено про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
