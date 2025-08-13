Пляжи в Затоке после гибели людей - каким образом выглядят

Трагедия в Затоке — пляжи на Одесчине снова заполнены туристами
Официально закрытые пляжи в Затоке Одесской области уже через сутки после трагедии снова переполнены отдыхающими. Люди купаются в море, игнорируя все угрозы минной опасности и многочисленные предупреждения.
Видео с переполненным пляжем распространяется по соцсетям.
Пляж в Затоке — как выглядит
По соцсетям распространилось видео, снятое на станции Лиманская в Затоке через сутки после гибели трех человек в результате взрыва мин. Зона отдыха переполнена пляжниками: люди загорают и купаются в море, даже вместе с детьми, несмотря на все запреты и трагедию, которая недавно произошла.
На присутствие людей на закрытых пляжах обратил внимание и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также снова призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и посещать только проверенные зоны отдыха.
"Несмотря на проведенную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих отметок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Как будто ничего не произошло... Прошу: не заходите в море в запрещенных местах. Не подходите к неизвестным предметам. Не игнорируйте наши объявления", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.
Подрыв людей в Одесской области
10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины, приехавшего отдохнуть с детьми.
Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина из Белгорода-Днестровского.
Напомним, недавно мы писали о том, что Затока сейчас вообще закрыта для купания. А также о том, почему не имеет смысла закрывать отели.
Читайте Новини.LIVE!