Пляжи в Затоке после гибели людей - каким образом выглядят

Пляж в Затоке. Фото: скриншот из видео из соцсетей

Официально закрытые пляжи в Затоке Одесской области уже через сутки после трагедии снова переполнены отдыхающими. Люди купаются в море, игнорируя все угрозы минной опасности и многочисленные предупреждения.

Видео с переполненным пляжем распространяется по соцсетям.

Пляж в Затоке — как выглядит

По соцсетям распространилось видео, снятое на станции Лиманская в Затоке через сутки после гибели трех человек в результате взрыва мин. Зона отдыха переполнена пляжниками: люди загорают и купаются в море, даже вместе с детьми, несмотря на все запреты и трагедию, которая недавно произошла.

На присутствие людей на закрытых пляжах обратил внимание и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также снова призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и посещать только проверенные зоны отдыха.

"Несмотря на проведенную разъяснительную работу, официальный запрет купания и наличие заградительных конструкций и соответствующих отметок в закрытых зонах, сегодня мы снова видим отдыхающих на этих пляжах. Как будто ничего не произошло... Прошу: не заходите в море в запрещенных местах. Не подходите к неизвестным предметам. Не игнорируйте наши объявления", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Подрыв людей в Одесской области

10 августа в Одесской области произошли две трагедии на море. В Каролино-Бугазской громаде во время купания прогремел взрыв, который унес жизнь мужчины, приехавшего отдохнуть с детьми.

Еще один смертельный случай произошел в Затоке — там погибли женщина и мужчина из Белгорода-Днестровского.

Напомним, недавно мы писали о том, что Затока сейчас вообще закрыта для купания. А также о том, почему не имеет смысла закрывать отели.