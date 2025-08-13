Відео
Головна Одеса Трагедія у Затоці — пляжі на Одещині знову заповнені туристами

Трагедія у Затоці — пляжі на Одещині знову заповнені туристами

Дата публікації: 13 серпня 2025 15:13
Пляжі в Затоці після загибелі людей - яким чином виглядають
Пляж в Затоці. Фото: скріншот з відео із соцмереж

Офіційно зачинені пляжі в Затоці на Одещині вже через добу після трагедії знову переповнені відпочивальниками. Люди купаються у морі, ігноруючи всі загрози мінної небезпеки та численні попередження.

Відео із переповненим пляжем шириться соцмережами.

Пляж у Затоці — як виглядає

Соцмережами поширилося відео, зняте на станції Лиманська в Затоці через добу після загибелі трьох осіб внаслідок вибуху мін. Зона відпочинку переповнена пляжниками: люди загорають та купаються в морі, навіть разом із дітьми, попри усі заборони та трагедію, яка нещодавно відбулася.

На присутність людей на закритих пляжах звернув увагу голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він також знову закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та відвідувати лише перевірені зони відпочинку.

"Попри проведену роз’яснювальну роботу, офіційну заборону купання та наявність загороджувальних конструкцій і відповідних позначок в закритих зонах, сьогодні ми знову бачимо  відпочивальників на цих пляжах. Наче нічого не сталося... Прошу: не заходьте в море у заборонених місцях. Не підходьте до невідомих предметів. Не ігноруйте наші оголошення",— йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Підрив людей в Одеській області

10 серпня в Одеській області сталися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання прогримів вибух, який забрав життя чоловіка, який приїхав відпочити з дітьми.

Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік з Білгорода-Дністровського.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Затока зараз взагалі закрита для купання. А також про те, чому не має сенсу закривати готелі.

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси міни
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
