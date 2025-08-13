Депутату райсовета в Одесской области дали 5 лет тюрьмы - ВАКС

Анатолий Хмильковский, депутат райсовета в Одесской области. Фото: zmi.ck.ua

Депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области признали виновным в подстрекательстве бизнесмена к взяточничеству и присудили 5 лет заключения. По данным СМИ, речь идет об Анатолии Хмильковском.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Подробности дела

Депутат Белгород-Днестровского районного совета Одесской области попытался передать 450 тысяч долларов США депутатам и должностным лицам одного из поселковых советов. За эти деньги он просил помощь в решении вопроса о передаче земельных участков для дальнейшей застройки.

Фигуранта задержали сразу после получения первой части оговоренных средств, а именно 10 000 долларов.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 — ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, предложение неправомерной выгоды, подстрекательство к совершению преступления). Суд приговорил его к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Приговор суда вступает в силу через 30 дней со дня вынесения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Что известно об Анатолии Хмильковском

В 2015 году Анатолий Хмильковский баллотировался в Черкасский облсовет от Блока Петра Порошенко. В 2019 году перешел в партию "Слуга народа", от которой он и попал в Белгород-Днестровський райсовет. А позднее примкнул к политсиле "За Майбутнє".

Также известно, что в июне 2023 года Александр Хмельковский стал заместителем директора детского центра "Молодая гвардия", который занимает 45 гектаров на берегу моря в одесской Лузановке.

