Сколько заработали депутаты Верховной рады из Одесской области

Верховная Рада Украины. Фото: Вадим Чуприна

Депутаты Верховной Рады Украины от Одесской области за 2024 год в целом задекларировали 147,7 млн грн дохода. По сравнению с 2019 годом заработок народных избранников вырос более чем на 11 миллионов гривен.

Об этом говорится в исследовании Аттестации депутатов местных советов.

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В общем общий доход народных депутатов Украины с 2019 по 2024 год вырос на 11,6 млн грн. В 2019 году он составлял 24,8 млн грн, а в 2024 году — уже 36,4 млн грн. Общая сумма задекларированных денежных активов избранников в прошлом году — 147,7 млн гривен.

Кто заработал больше

Наибольшую сумму доходов в 2024 году задекларировано семьей народного депутата Украины Алексея Гончаренко — 9,6 млн грн. Из них 6,5 млн грн он получил от предпринимательской деятельности. 2,1 млн грн — за использование аудиовизуального произведения. Заработная плата политика составила 693 тысячи гривен

На втором месте оказался Анатолий Урбанский с доходом в 6,6 млн грн. Из них 5,9 млн грн семья депутата получила от бизнеса. Остальные 595,9 тыс. грн составила его заработная плата.

Иван Шинкаренко вместе с семьей задекларировал 3,7 млн грн и занял третью позицию. От предпринимательской деятельности из них поступило 2,7 млн грн. Также он получил 742 тысяч грн в качестве зарплаты.

На четвертом месте оказался Николай Скорик: с 3,6 миллионами гривен дохода. В качестве подарка в денежной форме депутат задекларировал 1,3 млн грн. Еще 732 тысячи было начислено ему как заработная плата. Кроме того, он получил 142,2 тыс. грн. пенсии.

Степан Чернявский занял пятое место с 2,7 млн грн дохода, из которых 463 тысячи — от предпринимательской деятельности. Его жена получила дивиденды от ООО "Агростар Экспорт" на сумму 900 тыс. грн. Еще 621 тыс. грн начислили его супруге как заработную плату от Gladious Limited. Оплата труда самого депутата — 729 тыс.грн.

Напомним, недавно мы писали о депутате одесского горсовета под подозрением НАПК. А также о недостоверном декларировании секретаря суда в Одесской области.