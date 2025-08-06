Скільки заробили депутати Верховної ради з Одещини

Верховна Рада України. Фото: Вадим Чупріна

Депутати Верховної Ради України від Одещини за 2024 рік загалом задекларували 147,7 млн грн доходу. У порівнянні із 2019 роком заробіток народних обранців зріс на понад 11 мільйонів гривень.

Про це йдеться у дослідженні Атестації депутатів місцевих рад.

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Доходи депутатів

Загалом спільний дохід народних депутатів України з 2019 по 2024 рік виріс на 11,6 млн грн. У 2019 році він складав 24,8 млн грн, а у 2024 році — вже 36,4 млн грн. Загальна сума задекларованих грошових активів обранців торік — 147,7 млн гривень.

Хто заробив більше

Найбільшу суму доходів у 2024 році задекларовано родиною народного депутата України Олексія Гончаренка — 9,6 млн грн. З них 6,5 млн грн він отримав від підприємницької діяльності. 2,1 млн грн — за використання аудіовізуального твору. Заробітна плата політика склала 693 тисячі гривень

На другому місці опинився Анатолій Урбанський із доходом у 6,6 млн грн. З них 5,9 млн грн родина депутата отримала від бізнесу. Решта — 595,9 тис. грн склала його заробітна плата.

Іван Шинкаренко разом з родиною задекларував 3,7 млн грн та посів третю позицію. Від підприємницької діяльності з них надійшло 2,7 млн грн. Також він отримав 742 тисяч грн у якості зарплати.

На четвертому місці опинився Микола Скорик: із 3,6 мільйонами гривень доходу. Як подарунок у грошовій формі депутат задекларував 1,3 млн грн. Ще 732 тисячі було нараховано йому як заробітна плата. Крім того, він отримав 142,2 тис. грн. пенсії.

Степан Чернявський посів п'яте місце із 2,7 млн грн доходу, з яких 463 тисячі — від підприємницької діяльності. Його дружина отримала дивіденди від ТОВ "Агростар Експорт" на суму 900 тис. грн. Ще 621 тис. грн нарахували його жінці як заробітну плату від юридичної особи Gladious Limited. Оплата праці самого депутата — 729 тис.грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про депутата одеської міськради під підозрою НАЗК. А також про недостовірне декларування секретаря суду на Одещині.