НАПК считает, что депутат одесского горсовета Петр Обхуов скрыл более 18 миллионов

Депутат Петр Обухов. Фото: Петр Обухов в соцсети

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подозревает депутата Одесского городского совета Петра Обухова в недостоверном декларировании. Сам политик объясняет несоответствия сложностями подсчетов.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Реклама

Читайте также:

Недостоверности в декларации

В НАПК считают, что Петр Обухов указал недостоверные данные относительно своего дохода от предпринимательской деятельности за 2023 год. В документе говорится о 5 миллионах 24 тысячах гривен, а проверка показала, что депутат заработал 6 миллионов 423 тысячи 483 гривны.

Петр Обухов объяснил агентству, что при формировании декларации находился на разных системах налогообложения поэтому возникли сложности в подсчетах. Кроме этого депутат указал, что получил 1 миллион 485 тысяч гривен дивидендов, а в НАПК считают, что сумма достигла 2 миллионов 366 тысяч гривен. Согласно словам политика, он заносил информацию, опираясь на движение средств по личному счету и считал ее достоверной, поэтому не заказывал справку из Государственного реестра налогоплательщиков.

В общем НАПК насчитала нарушений на сумму 18 миллионов 280,6 тысячи гривен.

Что еще обнаружили НАПК

По данным НАПК, Петр Обухов приобрел акции закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда МАКРОС на сумму 16 миллионов гривен. Депутат объяснил, что заключил с Александром Капитаном соглашение о приобретении активов.

Однако по данным НАПК, договор не является действительным, поскольку депутат заключал его как физическое лицо-предприниматель, а не как юридическое, которое имеет лицензию брокера. Также, согласно позиции агентства, Петр Обухов не указал, что получил от Капитана 16 миллионов. Их передали наличными и впоследствии положили на банковский счет через посредника.

Что грозит

Если позиция НАПК подтвердится, то действия фигуранта подпадают под ст. 172-6 КУоАП (внесение недостоверных сведений в декларацию). Согласно санкции статьи, ему грозит до 42 500 гривен штрафа.

Напомним, скрытое имущество на 7 миллионов, которое нашли у чиновника ТЦК. А также о недостоверном декларировании секретаря суда в Одесской области.