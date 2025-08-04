НАЗК вважає, що депутат одеської міськради Петро Обхуов приховав понад 18 мільйонів

Депутат Петро Обухов. Фото: Петро Обухов у соцмережі

Національне агентство з питань запобігання корупції підозрює депутата Одеської міської ради Петра Обухова у недостовірному декларуванні. Сам політик пояснює невідповідності складнощами підрахунків.

Про це повідомляє Національне агентство з запобігать корупції.

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Недостовірності в декларації

У НАЗК вважають, що Петро Обухов вказав недостовірні дані щодо свого доходу від підприємницької діяльності за 2023 рік. У документі йдеться про 5 мільйонів 24 тисячі гривень, а перевірка показала, що депутат заробив 6 мільйонів 423 тисячі 483 гривні.

Петро Обухов пояснив агентству, що під час формування декларації знаходився на різних системах оподаткування тож виникли складності у підрахунках. Окрім цього депутат вказав, що отримав 1 мільйон 485 тисяч гривень дивідендів, а у НАЗК вважають, що сума сягнула 2 мільйонів 366 тисяч гривень. Згідно з поясненнями політика, він заносив інформацію, спираючись на рух коштів по особистому рахунку й вважав її достовірною, тож не замовляв довідку з Державного реєстру платників податків.

Загалом НАЗК нарахувала порушень на суму 18 мільйонів 280,6 тисячі гривень.

Що ще виявили НАЗК

За даними НАЗК, Петро Обухов придбав акції закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду МАКРОС на суму 16 мільйонів гривень. Депутат пояснив, що уклав з Олександром Капітаном угоду про придбання активів.

Однак за даними НАЗК, договір не є дійсним, оскільки депутат укладав його, як фізична особа-підприємець, а не як юридична, яка має ліцензію брокера. Також, згідно позиції агентства, Петро Обухов не вказав, що отримав від Капітана 16 мільйонів. Їх передали готівкою й згодом поклали на банківський рахунок, через посередника.

Що загрожує

Якщо позиція НАЗК підтвердиться, то дії фігуранта підпадають піл ст. 172-6 КУпАП (внесення недостовірних відомостей у декларацію). Згідно з санкцією статті, йому загрожує до 42 500 гривень штрафу.

Нагадаємо, приховане майно на 7 мільйонів, яке знайшли у посадовця ТЦК. А також про недостовірне декларування секретаря суду на Одещині.