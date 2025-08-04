Какие штрафы за применение прямоточных глушителей в Одессе и области

Полиция штрафует человека. Фото иллюстративное: mashyna.com

Патрульная полиция Одесской области продолжает борьбу с применением водителями "прямоточных глушителей", которые пугают людей во время воздушных тревог. Только в течение выходных было оштрафовано 14 нарушителей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Штрафы за прямоточные глушители

За выходные полицейские инспекторы Одесской области составили 14 постановлений по применению водителями прямоточных глушителей. Правоохранители напоминают, что такие вмешательства в автомобиль:

нарушают конструктивную целостность авто,

создают чрезмерный шум, мешающий жителям, особенно ночью,

могут иметь негативные последствия для безопасности движения.

"Владельцам таких авто напоминаем: за это предусмотрена административная ответственность. Помните: ваш комфорт не должен вредить другим. Автомобиль должен быть не только мощным, но и безопасным и законным",— говорится в сообщении полицейских.

Согласно статье 182 административного кодекса Украины за такое нарушение можно получить штраф в размере от 85 до 255 гривен. Добавим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается увеличить размер взысканий за прямоточные глушители до 17 000 гривен за первый случай, и до 34 000 гривен с возможным лишением водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев за повторный. Однако его пока не приняли.

Напомним, недавно мы писали о пробках на трассе Одесса-Рени. А также о документах необходимо брать с собой в Румынию.