Какие штрафы за применение прямоточных глушителей в Одессе и области

Громкая езда во время тревог — сколько одесситов уже наказано
Патрульная полиция Одесской области продолжает борьбу с применением водителями "прямоточных глушителей", которые пугают людей во время воздушных тревог. Только в течение выходных было оштрафовано 14 нарушителей.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Штрафы за прямоточные глушители
За выходные полицейские инспекторы Одесской области составили 14 постановлений по применению водителями прямоточных глушителей. Правоохранители напоминают, что такие вмешательства в автомобиль:
- нарушают конструктивную целостность авто,
- создают чрезмерный шум, мешающий жителям, особенно ночью,
- могут иметь негативные последствия для безопасности движения.
"Владельцам таких авто напоминаем: за это предусмотрена административная ответственность. Помните: ваш комфорт не должен вредить другим. Автомобиль должен быть не только мощным, но и безопасным и законным",— говорится в сообщении полицейских.
Согласно статье 182 административного кодекса Украины за такое нарушение можно получить штраф в размере от 85 до 255 гривен. Добавим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается увеличить размер взысканий за прямоточные глушители до 17 000 гривен за первый случай, и до 34 000 гривен с возможным лишением водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев за повторный. Однако его пока не приняли.
Напомним, недавно мы писали о пробках на трассе Одесса-Рени. А также о документах необходимо брать с собой в Румынию.
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