Які штрафи за застосування прямоточних глушників в Одесі і області

Поліція штрафує людину. Фото ілюстративне: mashyna.com

Патрульна поліція Одещини продовжує боротьбу із застосуванням водіями "прямоточних глушників", які лякають людей під час повітряних тривог. Лише протягом вихідних було оштрафовано 14 порушників.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Штрафи за прямоточні глушники

За вихідні поліцейські інспектори Одещини склали 14 постанов щодо застосування водіями прямоточних глушників. Правоохоронці нагадують, що такі втручання в автомобіль:

порушують конструктивну цілісність авто,

створюють надмірний шум, що заважає мешканцям, особливо вночі,

можуть мати негативні наслідки для безпеки руху.

"Власникам таких авто нагадуємо: за це передбачено адміністративну відповідальність. Пам’ятайте: ваш комфорт не повинен шкодити іншим. Автомобіль повинен бути не тільки потужним, а й безпечним і законним",— йдеться у повідомленні поліцейських.

Згідно статті 182 адміністративного кодексу України за таке порушення можна отримати штраф розміром від 85 до 255 гривен. Додамо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, у якому пропонується збільшити розмір стягнень за прямоточні глушники до 17 000 гривень за перший випадок, і до 34 000 гривень з можливим позбавленням водійських прав на строк від 3 до 6 місяців за повторний. Однак його поки не прийняли.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на трасі Одеса-Рені. А також про документи необхідно брати із собою до Румунії.