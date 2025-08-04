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Головна Одеса У Молдову вже не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

У Молдову вже не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 13:52
Ситуація на дорогах Одещини — де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор автівок на кордоні Одещини. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 4 серпня, на трасі Одеса-Рені утворюються численні затори шляхом до КПП у Молдову. Дорогою до Румунії наразі також спостерігаються тягнучки, мандрівникам доведеться простояти у чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька заторів, найбільший з яких поблизу села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", стояти у чергах там не доведеться. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, великих тягнучок не спостерігається.

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 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився затор, що краще врахувати мандрівникам, плануючи маршрут. В районі каналу Кофа тягнучок поки не зафіксовано. Але проїзд ускладнено неподалік села Саф'яни, тому його краще об'їжджати. Поїздка з Одеси триватиме не менше 5 годин.

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Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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