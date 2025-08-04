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Главная Одесса В Молдову уже не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову уже не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 4 августа 2025 13:52
Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка автомобилей на границе Одесской области. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 4 августа, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки по пути к КПП в Молдову. Дорогой в Румынию сейчас также наблюдаются тянучки, путешественникам придется простоять в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько пробок, самый большой из которых вблизи села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", стоять в очередях там не придется. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, больших тянучек не наблюдается.

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Пробки в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовалась пробка, что лучше учесть путешественникам, планируя маршрут. В районе канала Кофа тянучок пока не зафиксирован. Но проезд осложнен недалеко от села Сафьяны, поэтому его лучше объезжать. Поездка из Одессы продлится не менее 5 часов.

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Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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