Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка автомобилей на границе Одесской области. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 4 августа, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки по пути к КПП в Молдову. Дорогой в Румынию сейчас также наблюдаются тянучки, путешественникам придется простоять в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько пробок, самый большой из которых вблизи села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", стоять в очередях там не придется. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, больших тянучек не наблюдается.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовалась пробка, что лучше учесть путешественникам, планируя маршрут. В районе канала Кофа тянучок пока не зафиксирован. Но проезд осложнен недалеко от села Сафьяны, поэтому его лучше объезжать. Поездка из Одессы продлится не менее 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.