Чиновник Одесского ТЦК Галушко скрыл имущества на более чем 7 миллионов

У чиновника ТЦК на Одесчине нашли скрытое имущество на 7 млн
Национальное агентство по предупреждению коррупции обвиняет бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК Дениса Галушко в недостоверном декларировании за 2023 год. По результатам проверки НАПК, чиновник скрыл имущества на более 7,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Недвижимость чиновника
По данным НАПК, Денис Галушко не задекларировал жилой дом площадью 189,5 квадратных метра и земельный участок на 625 квадратов в поселке Таирово Одесской области, в котором проживал в 2023 году. Имущество принадлежит его теще, Елене Шевченко. Эксперты оценили стоимость этого здания в 6,79 миллиона гривен.
Стоимость авто
Также чиновник указал в декларации недостоверную информацию о стоимости двух автомобилей, принадлежащих его жене. В частности, по данным, которые внес Галушко, его Mazda CX-5, стоит 550 тысяч гривен, хотя на самом деле ее цена — всего 50 тысяч гривен.
В общем, сумма скрытых активов превышает 7,38 миллиона гривен. НАПК уже передало материалы по экс-чиновнику в правоохранительные органы. Добавим, Денис Галушко был заместителем экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого судят за незаконное обогащение на более 188 миллионов гривен.
Напомним, недавно мы писали о том, что одесскому военкому Борисову увеличили размер залога. А также о торговле отсрочками от мобилизации из СИЗО.
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