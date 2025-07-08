Чиновник Одесского ТЦК Галушко скрыл имущества на более чем 7 миллионов

Денис Галушко после задержания. Фото: Нацполиция Одесчины

Национальное агентство по предупреждению коррупции обвиняет бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК Дениса Галушко в недостоверном декларировании за 2023 год. По результатам проверки НАПК, чиновник скрыл имущества на более 7,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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По данным НАПК, Денис Галушко не задекларировал жилой дом площадью 189,5 квадратных метра и земельный участок на 625 квадратов в поселке Таирово Одесской области, в котором проживал в 2023 году. Имущество принадлежит его теще, Елене Шевченко. Эксперты оценили стоимость этого здания в 6,79 миллиона гривен.

Стоимость авто

Также чиновник указал в декларации недостоверную информацию о стоимости двух автомобилей, принадлежащих его жене. В частности, по данным, которые внес Галушко, его Mazda CX-5, стоит 550 тысяч гривен, хотя на самом деле ее цена — всего 50 тысяч гривен.

В общем, сумма скрытых активов превышает 7,38 миллиона гривен. НАПК уже передало материалы по экс-чиновнику в правоохранительные органы. Добавим, Денис Галушко был заместителем экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого судят за незаконное обогащение на более 188 миллионов гривен.

Денис Галушко. Фото: Белгород-Днестровский горсовет

Напомним, недавно мы писали о том, что одесскому военкому Борисову увеличили размер залога. А также о торговле отсрочками от мобилизации из СИЗО.