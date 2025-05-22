Одеський ексвоєнком Євген Борисов торгував відстрочками від мобілізації, не виходячи із СІЗО

Євген Борисов. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Ексвоєнком з Одещини Євген Борисов торгував "білими квитками", не виходячи зі слідчого ізолятора. Однак правоохоронці його на цьому викрили та вилучили в нього телефон.

Про це розповів колишній народний депутат України Ігор Мосейчук.

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За словами Ігоря Мосейчука, під час перебування у СІЗО ексвоєнком Євген Борисов продовжував приймати участь у корупційних схемах. Зокрема, допомагав чоловікам за гроші отримувати бронювання та відстрочки від призову до лав ЗСУ. Однак працівники ДБР почали прослуховувати його телефон та дізналися про це.

"В один чудовий момент про це дізналися в ДБР та поставили на прослуховування його телефон. Правоохоронці почали фіксувати його розмови, а потім різко зайшли з обшуком і телефон вилучили", — каже екснардеп Ігор Мосейчук.

Ігор Мосейчук додав, що слідство щодо продажу Борисовим відстрочок від мобілізації ще триває та невдовзі йому можуть висунути нове обвинувачення.

Справа Євгена Борисова

Родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення повноважень) та відсторонило військкома від посади. 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. 22 липня 2023 року йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації.

У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби і щодо підробки документів. Крім того, йому інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень. Ексвоєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, нещодавно розмір застави Євгену Борисову знизили з знизили з 180 до 80 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що справу Борисова було передано до суду. А також про подовження йому запобіжного заходу.