Одесский экс-военком Евгений Борисов торговал отсрочками от мобилизации, не выходя из СИЗО

Евгений Борисов. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Экс-военком из Одесской области Евгений Борисов торговал "белыми билетами", не выходя из следственного изолятора. Однако правоохранители его на этом разоблачили и изъяли у него телефон.

Об этом рассказал бывший народный депутат Украины Игорь Мосейчук.

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Продажа билетов

По словам Игоря Мосейчука, во время пребывания в СИЗО экс-военком Евгений Борисов продолжал принимать участие в коррупционных схемах. В частности, помогал мужчинам за деньги получать бронирование и отсрочки от призыва в ряды ВСУ. Однако работники ГБР начали прослушивать его телефон и узнали об этом.

"В один прекрасный момент об этом узнали в ГБР и поставили на прослушивание его телефон. Правоохранители начали фиксировать его разговоры, а потом резко зашли с обыском и телефон изъяли", — говорит экс-нардеп Игорь Мосейчук.

Игорь Мосейчук добавил, что следствие по продаже Борисовым отсрочек от мобилизации еще продолжается и вскоре ему могут предъявить новое обвинение.

Дело Евгения Борисова

Семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение полномочий) и отстранило военкома от должности. 19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен. 22 июля 2023 года ему объявили о подозрении в незаконном обогащении и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации.

В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении, выездах на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы и о подделке документов. Кроме того, ему инкриминируют отмывание имущества на более чем 140 миллионов гривен. Экс-военному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, недавно размер залога Евгению Борисову снизили с снизили со 180 до 80 миллионов гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что дело Борисова было передано в суд. А также о продлении ему меры пресечения.