Посадовець Одеського ТЦК Галушко приховав майна на понад 7 мільйонів

Денис Галушко після затримання. Фото: Нацполіція Одещини

Національне агентство з питань запобігання корупції звинувачує колишнього заступника начальника Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка у недостовірному декларуванні за 2023 рік. За результатами перевірки НАЗК, посадовець приховав майна на понад 7,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Реклама

Читайте також:

Нерухомість посадовця

За даними НАЗК, Денис Галушко не задекларував житловий будинок площею 189,5 квадратних метра та земельну ділянку на 625 квадрати в селищі Таїрове на Одещині, в якому проживав у 2023 році. Майно належить його тещі, Олені Шевченко. Експерти оцінили вартість цієї будівлі у 6,79 мільйона гривень.

Вартість авто

Також посадовець вказав у декларації недостовірну інформацію щодо вартості двох автомобілів, які належать його дружині. Зокрема, за даними, які вніс Галушко, його Mazda CX-5, коштує 550 тисяч гривень, хоча насправді її ціна — лише 50 тисяч гривень.

Загалом, сума прихованих активів перевищує 7,38 мільйона гривень. НАЗК вже передало матеріали щодо експосадовця до правоохоронних органів. Додамо, Денис Галушко був заступником ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого судять за незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень.

Денис Галушко. Фото: Білгород-Дністровська міськрада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеському воєнкому Борисову збільшили розмір застави. А також про торгівлю відстрочками від мобілізації із СІЗО.