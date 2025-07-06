Секретарь в Одесской области скрыла имущество на 3,3 млн грн

Женщина считает деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Секретарь Арцизского райсуда в Одесской области скрыла в декларации имущество и доходы на более чем 3 миллиона гривен. В документе не упомянуты земельные участки, дом, авто и часть доходов.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Секретарь Арцизского районного суда Татьяна Чернева. Фото: Facebook

Секретарь скрыла имущества на миллионы

Согласно выводам НАПК, чиновница за 2023 год не задекларировала земельный участок площадью 1 407 кв.м, два участка в аренде мужа, а также указала ложную информацию о жилом доме в области.

В декларации также значительно занижена стоимость автомобилей. Например, BMW X3 2017 года указан как стоящий 50 тыс. грн, хотя рыночная цена составляет почти миллион. Mercedes-Benz Sprinter (2005) оценен в 9 тыс. грн вместо реальных 327 тыс. грн. Еще одно авто — BMW X5 — вообще не внесено в документ.

Кроме того, Чернева не задекларировала доход от продажи авто на 60 тыс. грн и еще 829 тыс. грн из неофициальных источников. Сумма всех незадекларированных активов и расходов на имущество и транспорт в 2023 году превышает 3,38 млн грн. Это в десятки раз больше, чем задекларированные официальные доходы супругов.

Дело направлено в суд

НАПК передало дело в правоохранительные органы. Действия Черневой квалифицированы как умышленное представление недостоверных сведений. Если вину докажут в суде, ей грозит штраф до 85 тыс. грн, общественные работы или до 2 лет заключения с запретом занимать должности до 3 лет.

Выводы относительно декларации секретарши. Фото: скриншот из документов НАПК

Напомним, недавно мы писали о декларации чиновницы миграционной службы в Одесской области. А также об авто и недвижимости начальника сервисного центра.