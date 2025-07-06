Секретарка на Одещині приховала майно на 3,3 млн грн

Жінка рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Секретарка Арцизького райсуду, що на Одещині, приховала у декларації майно та доходи на понад 3 мільйони гривень. У документі не згадані земельні ділянки, будинок, авто та частина доходів.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Секретарка Арцизького районного суду Тетяна Чернєва. Фото: Facebook

Секретарка приховала майна на мільйони

Згідно з висновками НАЗК, чиновниця за 2023 рік не задекларувала земельну ділянку площею 1 407 кв.м, дві ділянки в оренді чоловіка, а також вказала неправдиву інформацію про житловий будинок в області.

У декларації також значно занижено вартість автомобілів. Наприклад, BMW X3 2017 року вказано як такий, що коштує 50 тис. грн, хоча ринкова ціна становить майже мільйон. Mercedes‑Benz Sprinter (2005) оцінено у 9 тис. грн замість реальних 327 тис. грн. Ще одне авто — BMW X5 — взагалі не внесене в документ.

Крім того, Чернєва не задекларувала дохід від продажу авто на 60 тис. грн і ще 829 тис. грн з неофіційних джерел. Сума всіх незадекларованих активів і витрат на майно й транспорт у 2023 році перевищує 3,38 млн грн. Це в десятки разів більше, ніж задекларовані офіційні доходи подружжя.

Справу скеровано до суду

НАЗК передало справу до правоохоронних органів. Дії Чернєвої кваліфіковані як умисне подання недостовірних відомостей. Якщо провину доведуть у суді, їй загрожує штраф до 85 тис. грн, громадські роботи або до 2 років ув’язнення з забороною обіймати посади до 3 років.

Висновки щодо декларації секретарки. Фото: скриншот з документів НАЗК

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію посадовиці міграційної служби на Одещині. А також про авто та нерухомість начальника сервісного центру.