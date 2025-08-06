Житель Одесской области переправлял уклонистов в Молдову - каким образом

Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области помогал уклонистам переправляться в Молдову в обход пунктов пропуска. Однако при перевозке очередных клиентов к границе, машину дельца остановили правоохранители. Мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

21-летний житель Захаровской громады должен был незаконно переправить трех военнообязанных из Одессы и Кривого Рога к украинско-молдавской границе. Также он собирался указать им пеший маршрут в соседнюю страну без пограничных нарядов. Клиентов подыскало неустановленное пока лицо. За сопровождение мужчин, после удачного перемещения из Украины, молодой человек должен был получить 2100 долларов.



Полицейские задокументировали, как фигурант встретил клиентов в Раздельнянском районе и на машине повез в один из приграничных населенных пунктов. Там их остановили и задержали правоохранители. У перевозчика изъяли мобильный телефон и транспортное средство. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил на имущество арест.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые переходили границу в течение трех суток. А также о переправке в Молдову грузовиками.