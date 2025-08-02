Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Шли трое суток пешком — на Одесчине задержали уклонистов

Шли трое суток пешком — на Одесчине задержали уклонистов

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 16:21
Задержание на границе с Молдовой: уклонисты бежали через Приднестровье
Мужчины пытались незаконно пересечь границу с ПМР. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники поймали мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Молдовой через Приднестровье. Они шли пешком несколько суток, ориентируясь на советы из Telegram-канала.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в ГПСУ.

Реклама
Читайте также:
Йшли три дні пішки — на Одещині затримали ухилянтів - фото 1
Сообщение пограничников. Фото: скриншот из Telegram

В Одесской области задержали уклонистов

По их данным, девять жителей из разных уголков Украины решили пересечь границу самым рискованным способом — через Приднестровье. Вместо карт и компасов у них были только советы из Telegram-канала, где им обещали "гарантированный" маршрут за 130-150 тысяч гривен.

Уклонисты пешком пробирались в Молдову трое суток, но не успели — пограничники получили опережающую информацию от оперативников и остановили всех девятерых. Нарушителей задержали возле границы.

Какое наказание за попытку незаконного пересечения границы

На мужчин составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения. Их дела уже переданы в суд.

Напомним, пограничники разоблачили двух львовян, которые организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Также мы писали, что на Закарпатье пограничники задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.

Одесса Молдова граница Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации