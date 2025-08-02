Задержание на границе с Молдовой: уклонисты бежали через Приднестровье

Мужчины пытались незаконно пересечь границу с ПМР. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники поймали мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Молдовой через Приднестровье. Они шли пешком несколько суток, ориентируясь на советы из Telegram-канала.

Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в ГПСУ.

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Сообщение пограничников. Фото: скриншот из Telegram

В Одесской области задержали уклонистов

По их данным, девять жителей из разных уголков Украины решили пересечь границу самым рискованным способом — через Приднестровье. Вместо карт и компасов у них были только советы из Telegram-канала, где им обещали "гарантированный" маршрут за 130-150 тысяч гривен.

Уклонисты пешком пробирались в Молдову трое суток, но не успели — пограничники получили опережающую информацию от оперативников и остановили всех девятерых. Нарушителей задержали возле границы.

Какое наказание за попытку незаконного пересечения границы

На мужчин составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения. Их дела уже переданы в суд.

Напомним, пограничники разоблачили двух львовян, которые организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Также мы писали, что на Закарпатье пограничники задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.