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Головна Одеса Йшли три доби пішки — на Одещині затримали ухилянтів

Йшли три доби пішки — на Одещині затримали ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 16:21
Затримання на кордоні з Молдовою: ухилянти тікали через Придністров’я
Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з ПМР. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники спіймали чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон із Молдовою через Придністров’я. Вони йшли пішки декілька діб, орієнтуючись на поради з Telegram-каналу.

Про це у суботу, 2 серпня, повідомили в ДПСУ.

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Допис прикордонників. Фото: скриншот з Telegram

На Одещині затримали ухилянтів

За їхніми даними, дев’ятеро мешканців з різних куточків України вирішили перетнути кордон у найризикованіший спосіб — через Придністров’я. Замість карт і компасів у них були тільки поради з Telegram-каналу, де їм обіцяли "гарантований" маршрут за 130-150 тисяч гривень.

Ухилянти пішки пробиралися до Молдови три доби, але не встигли — прикордонники отримали випереджувальну інформацію від оперативників і зупинили всіх дев’ятьох. Порушників затримали біля кордону.

Яке покарання за спробу незаконного перетину кордону

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину. Їхні справи вже передано до суду. 

Нагадаємо, прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

Одеса Молдова кордон Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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