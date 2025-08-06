Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Доставка у Молдову за 2,1 тис. дол. — схема на Одещині

Доставка у Молдову за 2,1 тис. дол. — схема на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 16:18
Житель Одещини переправляв ухилянтів у Молдову - яким чином
Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини допомагав ухилянтам переправлятися у Молдову в обхід пунктів пропуску. Однак під час перевезення чергових клієнтів до кордону, автівку ділка зупинили правоохоронці. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

21-річний житель Захарівської громади повинен був незаконно переправити трьох військовозобов’язаних з Одеси та Кривого Рогу до українсько-молдовського кордону. Також він мав вказати їм піший маршрут у сусідню країну без прикордонних нарядів. Клієнтів підшукала невстановлена наразі особа. За супровід чоловіків, після вдалого переміщення з України, молодик мав отримати 2100 доларів.

Поліцейські задокументували, як фігурант зустрів клієнтів у Роздільнянському районі і на автівці повіз до одного з прикордонних населених пунктів. Там їх зупинили та затримали правоохоронці. У перевізника вилучили мобільний телефон і транспортний засіб. Суд задовольнив клопотання слідчих та наклав на майно арешт.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які переходили кордон протягом трьох діб. А також про переправлення у Молдову вантажівками.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси ухилянти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації