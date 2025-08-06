Житель Одещини переправляв ухилянтів у Молдову - яким чином

Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини допомагав ухилянтам переправлятися у Молдову в обхід пунктів пропуску. Однак під час перевезення чергових клієнтів до кордону, автівку ділка зупинили правоохоронці. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

21-річний житель Захарівської громади повинен був незаконно переправити трьох військовозобов’язаних з Одеси та Кривого Рогу до українсько-молдовського кордону. Також він мав вказати їм піший маршрут у сусідню країну без прикордонних нарядів. Клієнтів підшукала невстановлена наразі особа. За супровід чоловіків, після вдалого переміщення з України, молодик мав отримати 2100 доларів.



Поліцейські задокументували, як фігурант зустрів клієнтів у Роздільнянському районі і на автівці повіз до одного з прикордонних населених пунктів. Там їх зупинили та затримали правоохоронці. У перевізника вилучили мобільний телефон і транспортний засіб. Суд задовольнив клопотання слідчих та наклав на майно арешт.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які переходили кордон протягом трьох діб. А також про переправлення у Молдову вантажівками.