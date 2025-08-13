Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Депутата райради на Одещині засудили на 5 років — за що

Депутата райради на Одещині засудили на 5 років — за що

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:12
Депутату райради на Одещині дали 5 років в'язниці - ВАКС
Анатолій Хмільківський, депутат райради на Одещині. Фото: zmi.ck.ua

Депутата Білгород-Дністровської районної ради Одещини визнали винним у підбуренні бізнесмена до хабарництва та дали 5 років ув'язнення. За даними ЗМІ, йдеться про Анатолія Хмільківського.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Депутат Білгород-Дністровської районної ради Одеської області спробував передати 450 тисяч доларів США депутатам та посадовцям однієї із селищних рад. За ці гроші він просив допомогу у розв'язанні питання про виділення земельних ділянок для подальшої забудови.

Фігуранта затримали одразу після одержання  першої частини обумовлених коштів, а саме 10 000 доларів. 

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, пропозиція неправомірної вигоди, підбурювання до вчинення злочину). Суд прирік його до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирок суду набирає сили через 30 днів з дня винесення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Що відомо про Анатолія Хмільківського

2015 року Анатолій Хмільківський балотувався до Черкаської облради від Блоку Петра Порошенка. У 2019 році перейшов до партії "Слуга народу", від якої він і потрапив до Білгород-Дністровської райради. А пізніше долучився до політсили "За Майбутнє".

Також відомо, що у червні 2023 року Олександр Хмєльківський став заступником директора дитячого центру "Молода гвардія", який займає 45 гектарів на березі моря в одеській Лузанівці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що депутат та митник з Одещини потрапили у топ порушників НАПК. А також про доходи нардепів з нашого регіону за 2024 рік.

Одеса Одеська область місцеві депутати ВАКС Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації