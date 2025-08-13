Депутату райради на Одещині дали 5 років в'язниці - ВАКС

Анатолій Хмільківський, депутат райради на Одещині. Фото: zmi.ck.ua

Депутата Білгород-Дністровської районної ради Одещини визнали винним у підбуренні бізнесмена до хабарництва та дали 5 років ув'язнення. За даними ЗМІ, йдеться про Анатолія Хмільківського.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Подробиці справи

Депутат Білгород-Дністровської районної ради Одеської області спробував передати 450 тисяч доларів США депутатам та посадовцям однієї із селищних рад. За ці гроші він просив допомогу у розв'язанні питання про виділення земельних ділянок для подальшої забудови.

Фігуранта затримали одразу після одержання першої частини обумовлених коштів, а саме 10 000 доларів.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, пропозиція неправомірної вигоди, підбурювання до вчинення злочину). Суд прирік його до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирок суду набирає сили через 30 днів з дня винесення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Що відомо про Анатолія Хмільківського

2015 року Анатолій Хмільківський балотувався до Черкаської облради від Блоку Петра Порошенка. У 2019 році перейшов до партії "Слуга народу", від якої він і потрапив до Білгород-Дністровської райради. А пізніше долучився до політсили "За Майбутнє".

Також відомо, що у червні 2023 року Олександр Хмєльківський став заступником директора дитячого центру "Молода гвардія", який займає 45 гектарів на березі моря в одеській Лузанівці.

