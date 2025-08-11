НАПК о значительных нарушениях в декларациях Обухова и Носова из Одесской области

Здание НАПК. Фото: Укринформ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало 10 крупнейших нарушений в декларациях в июле 2025 года. В этом списке оказались отчетные документы депутата Одесского городского совета Петра Обухова и экс-начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Черноморск" Евгения Носова.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Сообщение НАПК. Фото: скриншот сайта НАПК

Декларация Петра Обухова

В НАПК считают, что Петр Обухов указал недостоверные данные о своем доходе от предпринимательской деятельности за 2023 год. В документе говорится о 5 миллионах 24 тысячах гривен, а проверка показала, что депутат заработал 6 миллионов 423 тысячи 483 гривны.

Петр Обухов объяснил агентству, что при формировании декларации находился на разных системах налогообложения, поэтому возникли сложности в подсчетах. Кроме этого депутат указал, что получил 1 миллион 485 тысяч гривен дивидендов, а в НАПК считают, что сумма достигла 2 миллионов 366 тысяч гривен. Согласно объяснениям политика, он заносил информацию, опираясь на движение средств по личному счету и считал ее достоверной, поэтому не заказывал справку из Государственного реестра налогоплательщиков. В общем НАПК насчитала нарушений на сумму 18 миллионов 280,6 тысячи гривен.

Декларация Евгения Носова

В НАПК также обнаружили нарушения в декларациях экс-начальника отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни Евгения Носова за 2022-2023 годы. В агентстве видят признаки недостоверных сведений на более 8,5 миллиона гривен в отчетных документах бывшего чиновника. Материалы расследования были направлены в Государственное бюро расследований.

