Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские депутат и таможенник в топе нарушителей, по версии НАПК

Одесские депутат и таможенник в топе нарушителей, по версии НАПК

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 09:57
НАПК о значительных нарушениях в декларациях Обухова и Носова из Одесской области
Здание НАПК. Фото: Укринформ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало 10 крупнейших нарушений в декларациях в июле 2025 года. В этом списке оказались отчетные документы депутата Одесского городского совета Петра Обухова и экс-начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Черноморск" Евгения Носова.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Реклама
Читайте также:
None - фото 1
Сообщение НАПК. Фото: скриншот сайта НАПК

Декларация Петра Обухова

В НАПК считают, что Петр Обухов указал недостоверные данные о своем доходе от предпринимательской деятельности за 2023 год. В документе говорится о 5 миллионах 24 тысячах гривен, а проверка показала, что депутат заработал 6 миллионов 423 тысячи 483 гривны.

Петр Обухов объяснил агентству, что при формировании декларации находился на разных системах налогообложения, поэтому возникли сложности в подсчетах. Кроме этого депутат указал, что получил 1 миллион 485 тысяч гривен дивидендов, а в НАПК считают, что сумма достигла 2 миллионов 366 тысяч гривен. Согласно объяснениям политика, он заносил информацию, опираясь на движение средств по личному счету и считал ее достоверной, поэтому не заказывал справку из Государственного реестра налогоплательщиков. В общем НАПК насчитала нарушений на сумму 18 миллионов 280,6 тысячи гривен.

Декларация Евгения Носова

В НАПК также обнаружили нарушения в декларациях экс-начальника отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни Евгения Носова за 2022-2023 годы. В агентстве видят признаки недостоверных сведений на более 8,5 миллиона гривен в отчетных документах бывшего чиновника. Материалы расследования были направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, недавно мы писали о торговле отсрочками от мобилизации из СИЗО. А также о недостоверном декларировании секретаря суда в Одесской области.

декларация Одесса НАПК Новости Одессы Петр Обухов
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации