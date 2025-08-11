Температура моря в Одесі 11 серпня

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: pexels

Сьогодні, 11 серпня, в Одесі все ще буде спекотна погода. Однак в області синоптики прогнозують дощі. Вода у морі відчутно не охолоне, та буде достатньо теплою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот з Facebook Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Температура води у Чорному морі сьогодні 11 серпня

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 11 серпня не зміниться. Вода впродовж дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі сьогодні 11 серпня

В Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +21...+23 °C, а вдень підніметься до +30...+32 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області сьогодні 11 серпня

В Одеській області також очікує мінлива хмарність, а вночі місцями короткочасний дощ та гроза. Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, ми писали про проблему із водоростями на пляжах Одеси. А також повідомляли, що море "з'їдає" узбережжя та ліс на Одещині.