Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Осінь на носі — наскільки охололо море на узбережжі Одеси

Осінь на носі — наскільки охололо море на узбережжі Одеси

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 05:31
Температура моря в Одесі 11 серпня
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: pexels

Сьогодні, 11 серпня, в Одесі все ще буде спекотна погода. Однак в області синоптики прогнозують дощі. Вода у морі відчутно не охолоне, та буде достатньо теплою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
Температура моря - фото 1
Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот з Facebook Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Температура води у Чорному морі сьогодні 11 серпня

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 11 серпня не зміниться. Вода впродовж дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі сьогодні 11 серпня

В Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +21...+23 °C, а вдень підніметься до +30...+32 °C.

Температура моря - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області сьогодні 11 серпня

В Одеській області також очікує мінлива хмарність, а вночі місцями короткочасний дощ та гроза. Вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.

Температура моря - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Температура моря - фото 4
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, ми писали про проблему із водоростями на пляжах Одеси. А також повідомляли, що море "з'їдає" узбережжя та ліс на Одещині.

погода Одеса Чорне море прогнози синоптик Новини Одеси
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації