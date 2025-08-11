Видео
Главная Одесса Осень на носу — насколько остыло море на побережье Одессы

Осень на носу — насколько остыло море на побережье Одессы

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 05:31
Температура моря в Одессе 11 августа
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: pexels

Сегодня, 11 августа, в Одессе все еще будет жаркая погода. Однако в области синоптики прогнозируют дожди. Вода в море ощутимо не остынет, и будет достаточно теплой для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Температура моря - фото 1
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Facebook Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Температура воды в Черном море сегодня 11 августа

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 11 августа не изменится. Вода в течение дня будет держаться на уровне +23...+24 °С.

Погода в Одессе сегодня 11 августа

В Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +21...+23 °C, а днем поднимется до +30...+32 °C.

Температура моря - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области сегодня 11 августа

В Одесской области также ожидает переменная облачность, а ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, днем - от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Температура моря - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Прогноз пожарной опасности в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Температура моря - фото 4
Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, мы писали о проблеме с водорослями на пляжах Одессы. А также сообщали, что море "съедает" побережье и лес в Одесской области.

погода Одесса Черное море прогнозы синоптик Новости Одессы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
