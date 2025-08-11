Відео
Головна Одеса Одеські депутат та митник у топі порушників, за версією НАЗК

Одеські депутат та митник у топі порушників, за версією НАЗК

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 09:57
НАЗК про значні порушення у деклараціях Обухова та Носова з Одещини
Будівля НАЗК. Фото: Укрінформ

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало 10 найбільших порушень у деклараціях в липні 2025 року. У цьому списку опинилися звітні документи депутата Одеської міської ради Петра Обухова та ексначальника відділу митного оформлення митного поста "Чорноморськ" Євгенія Носова.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції  (НАЗК).

Повідомлення НАЗК. Фото: скриншот сайту НАЗК

Декларація Петра Обухова

У НАЗК вважають, що Петро Обухов вказав неправдиві дані щодо свого доходу від підприємницької діяльності за 2023 рік. У документі йдеться про 5 мільйонів 24 тисячі гривень, а перевірка показала, що депутат заробив 6 мільйонів 423 тисячі 483 гривні.

Петро Обухов пояснив агентству, що під час формування декларації перебував на різних системах оподаткування, тож виникли складності у підрахунках. Окрім цього депутат вказав, що отримав 1 мільйон 485 тисяч гривень дивідендів, а у НАЗК вважають, що сума сягнула 2 мільйонів 366 тисяч гривень. Згідно з поясненнями політика, він заносив інформацію, спираючись на рух коштів по особистому рахунку та вважав її правдивою, тож не замовляв довідку з Державного реєстру платників податків. Загалом НАЗК нарахувала порушень на суму 18 мільйонів 280,6 тисячі гривень. 

Декларація Євгенія Носова

У НАЗК також виявили порушення в деклараціях ексначальника відділу митного оформлення №5 митного поста "Чорноморськ" Одеської митниці Євгенія Носова за 2022-2023 роки. В агентстві вбачають ознаки недостовірних відомостей на понад 8,5 мільйона гривень у звітних документах колишнього посадовця. Матеріали розслідування були скеровані до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про торгівлю відстрочками від мобілізації із СІЗО. А також про недостовірне декларування секретаря суду на Одещині.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
