Главная Одесса Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

Экстремальный отдых в Затоке на Одесчине — стоимость в августе

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:33
Цены на отдых в Затоке 2025 — безопасно ли и что работает
Закрытый пляж на Одесчине. Фото: Новини.LIVE

Одесский поселок Затока всегда был одним из самых популярных черноморских курортов Украины. Но после начала полномасштабной войны главный вопрос — безопасность. Официально купание в море на этом участке запрещено, впрочем, как и находится там — поскольку эта территория закрыта. Однако по факту в интернете можно найти множество предложений от отелей и баз отдыха. Люди продолжают ехать туда на отдых, даже несмотря на случаи подрыва на минах. Один из которых был в минувшее воскресенье.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько будет стоить экстремальный отдых в Затоке в последний месяц лета.

Проезд в Затоку

Вопрос мобилизации остается одним из самых актуальных: на трассах и в городах периодически работают блокпосты, где проверяют удостоверения личности и военно-учетные документы. В большинстве случаев все решают бумаги: у кого все в порядке — проезжают без лишних вопросов; у кого есть проблемы — могут задержать или развернуть.

"Ну, блокпосты иногда есть, а иногда нет  тут как повезет", — говорит администратор отеля.

Заборонено купання
Табличка с запретом купания. Фото: Одесская военная администрация

Впрочем, на "удачу" лучше не рассчитывать: проверки могут появиться внезапно, а ответственность за отсутствие документов никто не отменял. Самое простое решение — иметь при себе полный пакет документов и заблаговременно проверять сроки их действия.

Закрытые пляжи

Вопрос безопасности на побережье в этом сезоне — ключевой. Из-за минной опасности официальные пляжи закрыты, об этом свидетельствуют надписи и таблички установленные вдоль всего побережья Затоки. Однако отдыхающих это не останавливает. Отели со своей стороны всю ответственность снимают.

"Пляжи сейчас закрыты, и купаться там запрещено. Если вы все же решите купаться или посещать пляж, это будет исключительно на вашу личную ответственность", — отмечает представитель одного из отелей.

Вказівник заборони купання
Объявление о запрете купания.  Фото: Одесская военная администрация

Мины также могут находиться в песке на пляжах Затоки, так что о прогулках вдоль моря тоже лучше забыть.

Стоимость проживания

Сейчас — август, пик курортного сезона. Владельцы отелей и баз отдыха стремятся заработать, поэтому дешевыми цены не назовешь, хотя спрос несмотря на войну не исчезает. Тарифы уже выше, чем в июне, и напрямую зависят от загрузки: чем больше бронирований, тем выше цена. В этом срезе мы сравниваем стоимость проживания для семьи из двух взрослых.

Ціни Затока
Цены на проживание в Затоке. Фото: скриншот zatoka.travel

Aquapark Zatoka

Пожалуй, самый популярный в Затоке гостиничный комплекс с собственным аквапарком. Стандартный 2-местный номер здесь стоит от 2 800 грн/ночь. Питание только за дополнительную оплату (есть тариф с трехразовым шведским столом). В номере: кондиционер, телевизор, сейф, мини-холодильник, чайник, часть номеров — с балконом. Для гостей: бесплатный вход в аквапарк, открытые бассейны, тренажерный зал, рестораны и бары, закрытая территория и парковка.

"В августе лучше бронировать заблаговременно; если приедете раньше  делаем ранний заезд при наличии свободных номеров. Гостям выдаем браслеты  с ними можно выходить и возвращаться и несколько раз в день заходить в аквапарк. Питание подключается гибко — хоть на отдельные дни. Во время воздушной тревоги всех сопровождаем в укрытие на территории, а после 22:00 придерживаемся "тихого часа", чтобы семьям было комфортно", — рассказывает администратор отеля.

Аквапарк
Аквапарк Затока. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com
вартість проживання
Цена за двухместный номер. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com

Отдельно стоит остановиться на аквапарке. Кататься на горках можно с 10:00 до 18:00, причем стоимость билета фиксированная и не зависит от времени пребывания. Детям до 3 лет — бесплатно, детский билет действует для посетителей с ростом до 140 см. Сейчас действует "горячее предложение": взрослый билет — 1000 грн, детский — 700 грн; приобрести можно только в день посещения. Для гостей отеля вход в аквапарк — бесплатный.

ціни на відпочинок
Стоимость услуг аквапарка. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com

GoodZone Club

Курорт на первой линии Золотого берега с собственным обустроенным пляжем, который по словам администратора отеля — работает, шезлонги и зонтики бесплатно, бунгало за доплату, полотенца выдают под залог и возвращают при выезде. На территории два больших бассейна для взрослых и отдельный детский, пул-бар, спортивные площадки. Номера Classic B площадью до 30 м² с террасой в высокий сезон 1 июля — 1 сентября стоят от 4 800 грн за ночь для двоих без завтраков. По состоянию на август свободных номеров до конца месяца не было.

"Пляж у нас огорожен, это во-первых, там мы просеиваем песок, поэтому он отделен, ну а вообще это такое, да, опасное сейчас море, к сожалению, но оно опасно везде", — говорит администратор Юлия.

Басейн при готелі
Бассейн на территории отеля. Фото: скриншот goodzoneclub.com
Ціни на проживання
Стоимость двухместного номера. Фото: скриншот goodzoneclub.com

Позиция отеля контрастирует с официальным запретом купания, поэтому гостям стоит ориентироваться именно на правила безопасности. Даже оборудованный пляж не гарантирует отсутствия рисков.

Villa Shell

В Затоке в нескольких минутах от пляжа Вестра работает мини-отель Villa Shell, его легко найти на Booking. Двухместный номер здесь стартует ориентировочно от 1 300 грн за ночь по цене на странице бронирования, а при резервации на пять ночей в августе система показывает суммарно около 6-7 тыс. грн за двоих. За эти деньги вы получаете сезонный открытый бассейн, закрытый двор с террасами и мангальной зоной, общую кухню, бесплатную частную парковку, в номерах — кондиционер, телевизор, холодильник, чайник и фен, часть имеет балкон или вид на бассейн. До моря 5-7 минут пешком, однако купание в Черном море на этом участке официально запрещено из соображений безопасности.

"Пляж на нашем участке сейчас закрыт. Выход на песок возможен только в пределах открытых зон без захода в воду, за ограждения просим не переходить. Для отдыха работают наши бассейны, шезлонги и душевые, питание доступно на территории.", — говорит администратор отеля.

Фото готелю
Интерьер отеля. Фото: скриншот booking.com
ціни на номери
Цены на двухместный номер. Фото: скриншот booking.com

GRANAT Hotel

А одним из самых доступных в нашей подборке оказался мини отель Granat в Затоке, двухместный номер стоит около 1 200 грн за ночь по ценам Booking, в стоимость входят бесплатная частная парковка и Wi-Fi, на территории есть терраса и общая кухня, до пляжа — около 200 метров или 2-3 минуты пешком, что касается пребывания на этом пляже, то о запрете все знают, впрочем, никто на это внимания не обращает.

"У нас пляж как раз открыт, а там у других, что происходит я не знаю. Эти таблички о запрете стоят от Черноморска до самой Затоки, но все же ходят к нам, именно на наш пляж, даже из Белгорода-Днестровского приезжают", — говорит администратор Виктория.

Фото готелю
Фотографии отеля Фото: скриншот booking.com
вартість проживання
Цены на проживание в отеле. Фото: скриншот booking.com

Позиция ОГА

Между тем в Одесской областной администрации в очередной раз заявляют — выходить на пляж, заходить в море и вообще находится на территории Каралино-Бугазского района и Затоки — запрещено. Из-за возможного варианта высадки вражеского десанта все побережье здесь было заминировано еще с 22 года. Пренебрежение правилами уже привело к гибели нескольких человек. Один из таких инцидентов произошел 10 августа этого года, когда на мине во время отдыха подорвались три человека.

"Наши военные сделали 3 года назад все возможное, чтобы враг не имел возможности высадить свой десант. Вы видели, сколько там бетонных заграждений, табличек. На все это надо обращать внимание и купаться только на тех пляжах, где это разрешено, за которые мы несем ответственность. А удержать отдыхающих на 400 километрах береговой линии мы не имеем сил и средств", — заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Голова ОВА
Глава Одесской ОГА. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Затоке в этом году — это выбор между потребностью в эмоциональной разрядке и осознанием реальной опасности. Цены — в некоторых отелях сравнялись, а иногда даже превышают довоенные, условия — кое-где даже улучшены. Но главная вещь, которой здесь не хватает, — гарантия безопасности. Стоит ли рисковать ради нескольких дней у моря и без моря, решать каждому самостоятельно, ведь в случае непредвиденной ситуации ни один из отелей ответственности за вашу жизнь не возьмет.

Ранее мы писали о том, что закрывать отели в Затоке не будут, а также о том, как выглядит отель "Черное море" после атаки.

 

Одесса война пляж Новости Одессы мины люди
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
