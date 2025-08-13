Ціни на відпочинок у Затоці 2025 — чи безпечно та що працює

Закритий пляж на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Одеське селище Затока завжди було одним із найпопулярніших чорноморських курортів України. Та після початку повномасштабної війни головне питання — безпека. Офіційно купання в морі на цій ділянці заборонено, втім, як і знаходиться там — оскільки ця територія закрита. Проте за фактом в інтернеті можна знайти безліч пропозицій від готелів та баз відпочинку. Люди продовжують їхати туди на відпочинок, навіть незважаючи на випадки підриву на мінах. Один із яких був минулої неділі.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки коштуватиме екстремальний відпочинок у Затоці в останній місяць літа.

Проїзд до Затоки

Питання мобілізації залишається одним із найактуальніших: на трасах і в містах періодично працюють блокпости, де перевіряють посвідчення особи та військово-облікові документи. У більшості випадків усе вирішують папери: у кого все в порядку — проїжджають без зайвих питань; у кого є проблеми — можуть затримати або розвернути.

"Ну, блокпости іноді є, а іноді немає — тут як пощастить", — каже адміністраторка готелю.

Табличка з забороною купання. Фото: Одеська військова адміністрація

Втім, на "вдачу" краще не розраховувати: перевірки можуть з’явитися раптово, а відповідальність за відсутність документів ніхто не скасовував. Найпростіше рішення — мати при собі повний пакет документів і завчасно перевіряти терміни їх дії.

Закриті пляжі

Питання безпеки на узбережжі цього сезону — ключове. Через мінну небезпеку офіційні пляжі закриті, про це свідчать написи та таблички встановлені вздовж усього узбережжя Затоки. Однак відпочивальників це не зупиняє. Готелі зі свого боку всю відповідальність знімають.

"Пляжі зараз зачинені, і купатися там заборонено. Якщо ви все ж вирішите купатися чи відвідувати пляж, це буде виключно на вашу особисту відповідальність", — зазначає представник одного з готелів.

Оголошення про заборону купання. Фото: Одеська військова адміністрація

Міни також можуть перебувати в піску на пляжах Затоки, так що про прогулянки вздовж моря теж краще забути.

Вартість проживання

Зараз — серпень, пік курортного сезону. Власники готелів і баз відпочинку прагнуть заробити, тож дешевими ціни не назвеш, хоча попит попри війну не зникає. Тарифи вже вищі, ніж у червні, і напряму залежать від завантаження: чим більше бронювань, то вища ціна. У цьому зрізі ми порівнюємо вартість проживання для сім’ї з двох дорослих.

Ціни на проживання у Затоці. Фото: cкриншот zatoka.travel



Aquapark Zatoka

Мабуть, найпопулярніший в Затоці є готельний комплекс із власним аквапарком. Стандартний 2-місний номер тут коштує від 2 800 грн/ніч. Харчування лише за додаткову оплату (є тариф із триразовим шведським столом). У номері: кондиціонер, телевізор, сейф, міні-холодильник, чайник, частина номерів — з балконом. Для гостей: безкоштовний вхід до аквапарку, відкриті басейни, тренажерний зал, ресторани й бари, закрита територія й паркування.

"У серпні краще бронювати завчасно; якщо приїдете раніше — робимо ранній заїзд за наявності вільних номерів. Гостям видаємо браслети — з ними можна виходити й повертатися та кілька разів на день заходити в аквапарк. Харчування підключається гнучко — хоч на окремі дні. Під час повітряної тривоги всіх супроводжуємо до укриття на території, а після 22:00 дотримуємось "тихої години", щоб сім’ям було комфортно", — розповідає адміністратор готелю.

Аквапарк Затока. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com

Ціна за двомісний номер. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com

Окремо варто зупинитися на аквапарку. Кататися на горках можна з 10:00 до 18:00, причому вартість квитка фіксована і не залежить від часу перебування. Дітям до 3 років — безкоштовно, дитячий квиток діє для відвідувачів з ростом до 140 см. Нині діє "гаряча пропозиція": дорослий квиток — 1000 грн, дитячий — 700 грн; придбати можна лише в день відвідування. Для гостей готелю вхід до аквапарку — безплатний.

Вартість послуг аквапарку. Фото: скриншот aquaparkzatoka.com

GoodZone Club

Курорт на першій лінії Золотого берега з власним облаштованим пляжем, який за словами адміністратора готелю — працює, шезлонги і парасольки безплатно, бунгало за доплату, рушники видають під заставу та повертають при виїзді. На території два великі басейни для дорослих і окремий дитячий, пул-бар, спортивні майданчики. Номери Classic B площею до 30 м² з терасою у високий сезон 1 липня — 1 вересня коштують від 4 800 грн за ніч для двох без сніданків. Станом на серпень вільних номерів до кінця місяця не було.

"Пляж у нас огорожений, це по-перше, там ми просіюємо пісок, тому він відокремлений, ну а взагалі це таке, так, небезпечне зараз море, на жаль, але воно небезпечне всюди", — каже адміністраторка Юлія.

Басейн на території готелю. Фото: скриншот goodzoneclub.com

Вартість двомісного номеру. Фото: скриншот goodzoneclub.com

Позиція готелю контрастує з офіційною забороною купання, тож гостям варто орієнтуватися саме на правила безпеки. Навіть обладнаний пляж не гарантує відсутності ризиків.

Villa Shell

У Затоці за кілька хвилин від пляжу Вестра працює міні готель Villa Shell, його легко знайти на Booking. Двомісний номер тут стартує орієнтовно від 1 300 грн за ніч за ціною на сторінці бронювання, а при резервації на п’ять ночей у серпні система показує сумарно близько 6–7 тис. грн за двох. За ці гроші ви отримуєте сезонний відкритий басейн, закрите подвір’я з терасами та мангальною зоною, спільну кухню, безплатну приватну парковку, у номерах — кондиціонер, телевізор, холодильник, чайник і фен, частина має балкон або вид на басейн. До моря 5–7 хвилин пішки, однак купання в Чорному морі на цій ділянці офіційно заборонено з міркувань безпеки.

"Пляж на нашій ділянці зараз зачинений. Вихід на пісок можливий лише в межах відкритих зон без заходу у воду, за огорожі просимо не переходити. Для відпочинку працюють наші басейни, шезлонги та душові, харчування доступне на території.", — каже адміністратор готелю.

Інтер'єр готелю. Фото: скриншот booking.com

Ціни на двомісний номер. Фото: скриншот booking.com

GRANAT Hotel

А одним із найдоступніших у нашій добірці виявився міні готель Granat у Затоці, двомісний номер коштує близько 1 200 грн за ніч за цінами Booking, у вартість входять безплатна приватна парковка та Wi-Fi, на території є тераса і спільна кухня, до пляжу — близько 200 метрів або 2–3 хвилини пішки, що ж до перебування на цьому пляжі, то про заборону всі знають, втім ніхто на це уваги не звертає.

"У нас пляж як раз відкритий, а там у інших, що відбувається я не знаю. Ці таблички про заборону стоять від Чорноморська аж до самої Затоки, але всі ж ходять до нас, саме на наш пляж, навіть з Білгорода-Дністровського приїжджають.", — каже адміністраторка Вікторія.

Фотографії готелю. Фото: скриншот booking.com

Ціни на проживання у готелі. Фото: скриншот booking.com

Позиція ОВА

Тим часом в Одеській обласній адміністрації вкотре заявляють — виходити на пляж, заходити у море та взагалі перебуває на території Каралино-Бугазського району та Затоки — заборонено. Через можливий варіант висадки ворожого десанту все узбережжя тут було заміновано ще з 22 року. Нехтування правилами вже призвело до загибелі кількох людей. Один із таких інцидентів стався 10 серпня цього року, коли на міні під час відпочинку підірвалися троє людей.

"Наші військові зробили 3 роки тому все можливе, щоб ворог не мав можливості висадити свій десант. Ви бачили, скільки там бетонних загороджень, табличок. На все це треба звертати увагу та купатися лише на тих пляжах, де це дозволено, за які ми несемо відповідальність. А утримати відпочиваючих на 400 кілометрах берегової лінії ми не маємо сил і коштів", — заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок у Затоці цього року — це вибір між потребою в емоційній розрядці й усвідомленням реальної небезпеки. Ціни — у деяких готелях зрівнялися, а іноді навіть перевищують довоєнні, умови — подекуди навіть покращені. Але головна річ, якої тут не вистачає, — гарантія безпеки. Чи варто ризикувати заради кількох днів біля моря та без моря, вирішувати кожному самостійно, адже у випадку непередбаченої ситуації жоден із готелів відповідальності за ваше життя не візьме.

Раніше ми писали про те, що закривати готелі в Затоці не будуть, а також про те, який вигляд має готель "Чорне море" після атаки.