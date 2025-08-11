Відео
Головна Одеса Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці

Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 15:30
Брифінг Олега Кіпера щодо підриву людей на міні в одеській Затоці
Пляж у Затоці. Фото: Одеська ОВА

Місце, де в одеській Затоці підірвалися на мінах відпочивальники 3 роки тому, могло стати плацдармом для висадки російського десанту, тож там досі можуть бути міни. Також стало відомо, що трагедія сталася на відстані до 50 метрів від берега.

Про це Новини.LIVE дізналися під час брифінгу голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Що відомо про місце трагедії

Місце, де в Затоці загинули троє відпочивальників унаслідок підриву на мінах, могло стати плацдармом для висадки десанту. Саме тому в їхньому мінуванні була необхідність на початку війни. Крім того, на цій локації встановлено чимало інформаційних табличок про заборону на купання, на які необхідно звертати увагу.

"Наші військові зробили 3 роки тому все можливе, щоб ворог не мав можливості висадити свій десант. Місця, де сталося лихо, були дуже сприятливими для того, щоб їхні кораблі змогли підійти ближче і висадити свій десант. Ви бачили, скільки там бетонних загороджень, табличок. На все це треба звертати увагу і купатися тільки на тих пляжах, де це дозволено, за які ми несемо відповідальність. А утримати відпочивальників на 400 кілометрах берегової лінії у нас немає сил і засобів", — каже голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що трагедія сталася за 5-50 метрів від берегової лінії.

Голова Одеської ОВА нагадав, що на пляжах Затоки ще можуть залишатися міни, адже пісок і течії постійно змінюють їхнє розташування. Тому відпочивальники не повинні ігнорувати знаки попередження.

Підрив людей на міні — чи несуть відповідальність готелі Одещини - фото 1
Олег Кіпер на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці - фото 2
Олександр Харлов на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Підрив людей в Одеській області

10 серпня в Одеській області сталися дві трагедії на морі. У Кароліно-Бугазькій громаді під час купання прогримів вибух, який забрав життя чоловіка. Ще один смертельний випадок стався в Затоці — там загинули жінка та чоловік.

Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці - фото 3
Купатися заборонено. Фото: Одеська ОВА
Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці - фото 4
Попередження про небезпеку. Фото: Одеська ОВА
Підрив людей на міні в одеській Затоці — нові подробиці - фото 5
Не ходіть туди купатися. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як люди підірвалися на міні в одеській Затоці. А також про те, що купатися на пляжах цього курорту заборонено.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
