Главная Одесса Тени Пушкина в Одессе больше нет — что стало с арт-объектом

Тени Пушкина в Одессе больше нет — что стало с арт-объектом

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:17
В Одессе коммунальщики уничтожили Тень Пушкина
Закрашенная "Тень Пушкина". Фото: ОО Делаем вам Нервы

Тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы сегодня закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников в отношении русского поэта.

Об этом сообщают активисты движения "Делаем вам нервы"

Читайте также:

Тень Пушкина

Коммунальщики в Одессе зарисовали серой краской известную "Тень Пушкина" на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской. Сразу после этого активисты снова стали требовать демонтажа памятника поэту на Биржевой площади.

"Одесские коммунальщики помогли облакам сойти в небе. Тень пушкина исчезла, и больше мы ее не увидим, надеемся, так же как и в ближайшем будущем не увидим пушкина на Биржевой. Всему московскому место на свалке, то есть в Московии. В то же время одесская городская власть тотально саботирует процесс деколонизации и преданно защищает "русский мир", — говорится в сообщении активистов.

В Одессе закрасили Тень Пушкина — довольны ли активисты - фото 2
На месте, где был арт-объект. Фото: ОО "Делаем вам Нервы"

"Тень Пушкина" в Одессе

Идея нарисовать тень Александра Пушкина принадлежит писателю Олегу Борушко и известному одесскому краеведу Олегу Губарю. Автор рисунка — скульптор Александр Князик. Презентация арт-объекта состоялось 26 сентября 2013 года и была приурочена к открытию ежегодного литературного фестиваля "Пушкинская осень", который проводился в нашем городе.

На месте рисунка в начале XIX века находился "Дом Рено" — отель, в котором некоторое время проживал Александр Пушкин в период пребывания в ссылке в 1823-1824 годах.

Напомним, недавно мы писали о сносе бюста Пушкина в Болграде. А также о том, какие улицы в Одессе изменят названия.

