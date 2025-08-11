В Одесі комунальники знищили Тінь Пушкіна

Зафарбована "Тінь Пушкіна". Фото: ГО Робимо вам Нерви

Тінь Олександра Пушкіна в історичному центрі Одеси сьогодні зафарбували комунальники. Однак активісти продовжують вимагати позбавлення від усіх пам'яток стосовно російського поета.

Про це повідомляють активісти руху "Робимо вам нерви"

Тінь Пушкіна

Комунальники в Одесі замалювали сірою фарбою відому "Тінь Пушкіна" на розі вулиць Дерибасівської та Рішельєвської. Одразу після цього активісти знову стали вимагати демонтували пам'ятник поету на Біржовій площі.

"Одеські комунальники допомогли хмарам зійти в небі. Тінь пушкіна зникла і більше ми її не побачимо, сподіваємось, так само як і в найближчому майбутньому не побачимо пушкіна на Біржовій. Всьому московському місце на звалищі, себто в московії. Водночас одеська міська влада тотально саботує процес деколонізації і віддано захищає "русскій мір",— йдеться у повідомленні активістів.

На місці, де був арт-об'єкт. Фото: ГО Робимо вам Нерви

"Тінь Пушкіна" в Одесі

Ідея намалювати тінь Олександра Пушкіна належить письменнику Олегу Борушку та відомому одеському краєзнавцю Олегу Губарю. Автор малюнка — скульптор Олександр Князик. Презентація арт-об'єкту відбулася 26 вересня 2013 року та була приурочена до відкриття щорічного літературного фестивалю "Пушкінська осінь", що проводився у нашому місті.

На місці малюнку на початку XIX століття знаходився "Будинок Рено" — готель, в якому якийсь час проживав Олександр Пушкін у період перебування на засланні у 1823—1824 роках.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знесення бюсту Пушкіна у Болграді. А також про те, які вулиці в Одесі змінять назви.