Переименование улиц в Одессе и установка новой звезды на Аллее звезд

Одесская мэрия. Фото: wikimapia

В Одессе планируют установить новые мемориальные доски и дополнить Аллею звезд еще одной фигурой. А некоторые улицы города в рамках декоммунизации изменят свои названия.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Новые переименования

Члены историко-топонимической комиссии рассмотрели ряд инициатив по сохранению исторической памяти и чествованию выдающихся личностей города. В частности, в горсовете предложили присвоить Детской школе искусств №4 имя Владимира Стаховского к 100-летию со дня его рождения. Он был выдающимся и известным в мире музыкантом и педагогом.

Кроме того, в горсовете планируют переименовать переулок Молокова. Ему присвоят имя Ирины Поповой, основательницы современной социологии.

А улица Чапаева в рамках декоммунизации будет называться Цеховой.

Новая звезда и мемориальные доски

Члены комиссии предложили увековечить на Аллее звезд имя художника Геннадия Гармидера — автора многочисленных произведений, посвященных архитектуре и истории Одессы.

Кроме того, в горсовете одобрили установку новых мемориальных досок:

композитору Александру Красотову — на доме, где он жил.

защитнику Украины Юрию Слепченко — на фасаде Мореходного профессионального колледжа им. А.И. Маринеско.

Все решения, за которые проголосовали члены историко-топонимической комиссии, позже должны утвердить на очередной сессии городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появится переулок Торквинского. А также о предложении изменить название нашего города.