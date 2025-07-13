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Главная Одесса В Одессе появился переулок Толвинского — где именно

В Одессе появился переулок Толвинского — где именно

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 12:56
Тупик Леваневского переименовали в Одессе - как именно
Переулок Толвинского. Фото: скриншот с google/maps

В Одессе тупик Леваневского официально переименовали в переулок Толвинского. Это имя принадлежит архитектору, благодаря которому появились знаковые здания города: больница на Куяльнике, корпуса университета, судебные учреждения.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе переименовали тупик Леваневского

Одесский городской совет переименовал тупик Леваневского в Приморском районе. Отныне на карте Одессы появился переулок Толвинского — в честь выдающегося архитектора, чье творчество тесно связано с историей города.

Толвинский и Одесса

Николай Толвинский родился в 1857 году в Варшаве, однако именно в Одессе оставил самый яркий след. После обучения в Академии художеств и работы в Херсоне, в 1887 году его направили в Одессу. Здесь он работал архитектором городской управы, судебной палаты, создавал масштабные проекты, которые определили лицо города.

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Здание в Одессе, которое спроектировал Николай Толвинский. Фото: ОГС

В 1892 году по его проекту завершили строительство больничного корпуса здравницы "Куяльник". Это было технически сложное здание с автономной котельной, системами подачи тепла и целебной грязи, идеально продуманными пространствами для процедур.

В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме - фото 2
Больничный корпус здравницы "Куяльник". Фото: ОГС

Архитектор также создал корпуса физического и химического факультетов Одесского университета, где за строгими фасадами скрывались светлые аудитории и просторные вестибюли. В самом центре города, на Привокзальной площади, по его проектам построили здания судебных учреждений и Земской управы, выполненные в стиле ренессанс.

Кроме того, Толвинский спроектировал здания анатомического корпуса Медуниверситета, обсерватории, научной библиотеки Одесского национального университета им. Мечникова и другие важные объекты.

В 1900 году он вернулся в Варшаву, где преподавал в политехническом институте. Его сын, Тадеуш Толвинский, родившийся в Одессе, стал одним из основателей современной градостроительной науки в Польше.

В Одесі з’явився провулок Толвінського — де саме - фото 3
Архитектор Николай Толвинский. Фото: ОГС

Напомним, жители Одессы создали петицию с предложением добавить букву "с" в официальное название нашего города. Также мы писали, что известный историк предложил "выгнать" Дюка из Одессы.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования архитектура
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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