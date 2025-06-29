В Одесі перейменували провулок на честь Лобановського

В Одесі з’явився провулок на честь відомого тренера з футболу
В Одесі перейменували провулок Матросова на честь легендарного тренера Валерія Лобановського. Саме в Одесі він здобув вищу освіту та грав за місцевий "Чорноморець".
Про це у неділю, 29 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Валерій Лобановський і Одеса
Валерій Лобановський — один із найтитулованіших тренерів в історії українського та радянського футболу. Він почав тренерську кар’єру у 29 років, створив нову філософію гри, яка змінила уявлення про футбол.
З Одесою у Лобановського були тісні зв’язки. У 1960-х роках він грав за місцевий "Чорноморець" — провів 59 матчів та забив 15 голів. Також саме в Одесі здобув вищу освіту в політехнічному інституті.
Лобановський став автором наукового підходу до підготовки футболістів. Його система тренувань базувалася на фізичних розрахунках та математичному моделюванні.
За час кар’єри виховав трьох володарів "Золотого м’яча": Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка.
Нагадаємо, вулиця Грибоєдова у Пересипському районі Одеси тепер називається Джинестрівською. Також ми писали, що в Одесі нове ім’я отримала вулиця Мічуріна — тепер вона Петра Болбочана.
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