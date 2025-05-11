Яка нова назва вулиці Трудових резервів в Одесі

Хлопці йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь легендарного баскетболіста Олександра Білостінного. Він народився в місті й прославився на весь світ своїми досягненнями, здобув безліч титулів, серед яких — золото Олімпіади.

Про це у неділю, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де розташовується вулиця Олександра Білостінного

Вулиця Олександра Білостінного розташовується у приватному секторі Хаджибейського району міста Одеса. Колишня її назва — Трудових резервів.

Вулиця Олександра Білостінного в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Хто такий Олександр Білостінний

Майбутній чемпіон народився на Молдаванці. Як і більшість місцевих хлопчаків, він грав у футбол, плавав у Дюківському парку, бешкетував. Але вирізнявся надзвичайним зростом. Саме це й визначило його долю. Старший брат привів Сашка до баскетбольної секції, де його талант побачив тренер Валентин Соснін.

Баскетболіст Олександр Білостінний з нагородою в руках. Фото: скриншот

У 17 років Білостінний вже грав за київський "Будівельник", а згодом — за збірну СРСР. Найвищим досягненням стала перемога на Олімпіаді в Сеулі 1988 року. Він також тричі вигравав чемпіонат Європи, ставав чемпіоном світу, СРСР і володарем Кубка Іспанії.

Після завершення кар’єри Олександр жив у Німеччині, де займався ресторанним бізнесом. Помер у віці 52 років від раку легенів.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують перейменування двох населених пунктів Арцизької громади на Одещині. Також ми писали, що стартувало електронне обговорення щодо перейменування чотирьох об'єктів топоніміки Одеси.