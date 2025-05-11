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Зірка з Молдаванки — в Одесі назвали вулицю на честь спортсмена

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Дата публікації: 11 травня 2025 14:53
Яка нова назва вулиці Трудових резервів в Одесі
Хлопці йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь легендарного баскетболіста Олександра Білостінного. Він народився в місті й прославився на весь світ своїми досягненнями, здобув безліч титулів, серед яких — золото Олімпіади. 

Про це у неділю, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де розташовується вулиця Олександра Білостінного

Вулиця Олександра Білостінного розташовується у приватному секторі Хаджибейського району міста Одеса. Колишня її назва — Трудових резервів.

Зірка з Молдаванки — в Одесі назвали вулицю на честь спортсмена - фото 2
Вулиця Олександра Білостінного в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

Хто такий Олександр Білостінний

Майбутній чемпіон народився на Молдаванці. Як і більшість місцевих хлопчаків, він грав у футбол, плавав у Дюківському парку, бешкетував. Але вирізнявся надзвичайним зростом. Саме це й визначило його долю. Старший брат привів Сашка до баскетбольної секції, де його талант побачив тренер Валентин Соснін.

Зірка з Молдаванки — в Одесі назвали вулицю на честь спортсмена - фото 2
Баскетболіст Олександр Білостінний з нагородою в руках. Фото: скриншот

У 17 років Білостінний вже грав за київський "Будівельник", а згодом — за збірну СРСР. Найвищим досягненням стала перемога на Олімпіаді в Сеулі 1988 року. Він також тричі вигравав чемпіонат Європи, ставав чемпіоном світу, СРСР і володарем Кубка Іспанії.

Після завершення кар’єри Олександр жив у Німеччині, де займався ресторанним бізнесом. Помер у віці 52 років від раку легенів. 

Нагадаємо, у Верховній Раді планують перейменування двох населених пунктів Арцизької громади на Одещині. Також ми писали, що стартувало електронне обговорення щодо перейменування чотирьох об'єктів топоніміки Одеси

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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