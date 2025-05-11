Какое новое название улицы Трудовых резервов в Одессе

Звезда с Молдаванки — в Одессе назвали улицу в честь спортсмена
В Одессе переименовали одну из улиц в честь легендарного баскетболиста Александра Белостенного. Он родился в городе и прославился на весь мир своими достижениями, получил множество титулов, среди которых — золото Олимпиады.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.
Где располагается улица Александра Белостенного
Улица Александра Белостенного располагается в частном секторе Хаджибейского района города Одесса. Прежнее ее название — Трудовых резервов.
Кто такой Александр Белостенный
Будущий чемпион родился на Молдаванке. Как и большинство местных мальчишек, он играл в футбол, плавал в Дюковском парке, дебоширил. Но отличался чрезвычайным ростом. Именно это и определило его судьбу. Старший брат привел Сашу в баскетбольную секцию, где его талант увидел тренер Валентин Соснин.
В 17 лет Белостенный уже играл за киевский "Будивельник", а впоследствии — за сборную СССР. Наивысшим достижением стала победа на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Он также трижды выигрывал чемпионат Европы, становился чемпионом мира, СССР и обладателем Кубка Испании.
После завершения карьеры Александр жил в Германии, где занимался ресторанным бизнесом. Умер в возрасте 52 лет от рака легких.
Напомним, в Верховной Раде планируют переименование двух населенных пунктов Арцизской громады в Одесской области. Также мы писали, что стартовало электронное обсуждение по переименованию четырех объектов топонимики Одессы.
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