Перейменування вулиці на честь Петра Болбочана в Одесі

Люди гуляють в міському саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесу продовжують очищати від назв, пов’язаних з радянським минулим. Цього разу нове ім’я отримала вулиця Мічуріна — тепер вона матиме ім’я полковника Петра Болбочана.

Про це у неділю, 25 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перейменування в Одесі

Вулиця Мічуріна розташовується у Хаджибейському районі міста. Рішення про перейменування її на честь Петра Болбочана ухвалила міська рада, щоб вшанувати одного з найяскравіших і водночас трагічних героїв визвольної боротьби України.

Хто такий Петро Болбочан

Петро Болбочан народився 1883 року в родині священника на Буковині. Він обрав шлях військового, служив у російській армії, а з початком революції перейшов на бік Української Народної Республіки.

У 1918 році Болбочан очолив Запорізький корпус і провів одну з найуспішніших військових операцій — похід в Крим. Його війська форсували Сиваш, зайняли Перекоп і першими увійшли до Сімферополя. Цього не вдавалося зробити жодній армії того часу.

Він також зупинив більшовицьке повстання в Києві, обороняв кордони та врятував залишки армії під час наступу Червоної армії. Але саме його рішучість і здатність ухвалювати самостійні рішення призвели до конфлікту з керівництвом УНР. Його усунули від командування і звинуватили у змові. 28 червня 1919 року Петра Болбочана розстріляли за наказом тодішньої влади.

Нагадаємо, днями в Одесі відзначили 610 років з моменту першої історичної згадки. Також ми писали, що в Одесі з’явилася вулиця імені Миколи Скліфосовського — одного з найвідоміших хірургів ХІХ століття.