Переименование улицы в честь Петра Болбочана в Одессе

Люди гуляют в городском саду в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одессу продолжают очищать от названий, связанных с советским прошлым. На этот раз новое имя получила улица Мичурина — теперь она будет носить имя полковника Петра Болбочана.

Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Улица Мичурина располагается в Хаджибейском районе города. Решение о переименовании ее в честь Петра Болбочана принял городской совет, чтобы почтить одного из самых ярких и одновременно трагических героев освободительной борьбы Украины.

Кто такой Петр Болбочан

Петр Болбочан родился в 1883 году в семье священника на Буковине. Он выбрал путь военного, служил в российской армии, а с началом революции перешел на сторону Украинской Народной Республики.

В 1918 году Болбочан возглавил Запорожский корпус и провел одну из самых успешных военных операций — поход в Крым. Его войска форсировали Сиваш, заняли Перекоп и первыми вошли в Симферополь. Этого не удавалось сделать ни одной армии того времени.

Он также остановил большевистское восстание в Киеве, оборонял границы и спас остатки армии во время наступления Красной армии. Но именно его решительность и способность принимать самостоятельные решения привели к конфликту с руководством УНР. Его отстранили от командования и обвинили в заговоре. 28 июня 1919 года Петра Болбочана расстреляли по приказу тогдашней власти.

Напомним, на днях в Одессе отметили 610 лет с момента первого исторического упоминания. Также мы писали, что в Одессе появилась улица имени Николая Склифосовского — одного из самых известных хирургов ХІХ века.