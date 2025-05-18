Перейменування вулиці в Одесі на честь Скліфосовського

Вказівник з назвами вулиць в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з’явилася вулиця імені Миколи Скліфосовського — одного з найвідоміших хірургів ХІХ століття. Його ім’ям перейменували 15-ту Суворовську в Пересипському районі. Лікар запровадив стерильність у лікарнях, оперував на війнах і врятував тисячі людей. Його відкриття й досі допомагають у медицині.

Про це у неділю, 18 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Хто такий Микола Скліфосовський

Микола Скліфосовський народився в бідній родині поблизу Дубоссар. Дитинство провів у сиротинці. Хвороба й смерть батька стали вирішальними у виборі майбутньої професії. Після навчання він став земським лікарем, а згодом очолив хірургічне відділення в Одеській міській лікарні.

У 1866 році Скліфосовський поїхав за кордон, щоб перейняти новий досвід. Він вчився у Німеччині, Британії, Франції. Саме там познайомився з роботами видатного хірурга Джозефа Лістера і вперше запровадив поняття стерильності в лікарнях.

Оперував на фронтах трьох війн

Як військово-польовий хірург він оперував на фронтах трьох війн: австро-прусської, франко-прусської та російсько-турецької. Часто працював по кілька діб без відпочинку. За свою кар’єру прооперував понад 10 тисяч поранених, а кількість тих, кого вдалося врятувати, вражала навіть сучасників.

Скліфосовський першим у світі використав розчин кокаїну як знеболювальне та сам сконструював апарат для підтримки наркозу під час операцій. Він започаткував оперативне лікування раку язика, шлунка, мозкових гриж.

На схилі життя він переїхав до села біля Полтави. Власним коштом побудував школу, заснував сад, де діти вчилися садівництва, і допомагав громаді. Помер у 1904 році.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують перейменування двох населених пунктів Арцизької громади на Одещині. Також ми писали, що в Одесі перейменували вулицю Тургенєва на честь Андрія Сови — актора, гумориста й справжнього артиста з великої літери.