Переименование улицы в Одессе в честь Склифосовского в честь Склифосовского

Указатель с названиями улиц в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе появилась улица имени Николая Склифосовского — одного из самых известных хирургов ХІХ века. Его именем переименовали 15-ю Суворовскую в Пересыпском районе. Врач ввел стерильность в больницах, оперировал на войнах и спас тысячи людей. Его открытия до сих пор помогают в медицине.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Кто такой Николай Склифосовский

Николай Склифосовский родился в бедной семье вблизи Дубоссар. Детство провел в детском доме. Болезнь и смерть отца стали решающими в выборе будущей профессии. После обучения он стал земским врачом, а впоследствии возглавил хирургическое отделение в Одесской городской больнице.

В 1866 году Склифосовский поехал за границу, чтобы перенять новый опыт. Он учился в Германии, Британии, Франции. Именно там познакомился с работами выдающегося хирурга Джозефа Листера и впервые ввел понятие стерильности в больницах.

Оперировал на фронтах трех войн

Как военно-полевой хирург он оперировал на фронтах трех войн: австро-прусской, франко-прусской и русско-турецкой. Часто работал по несколько суток без отдыха. За свою карьеру прооперировал более 10 тысяч раненых, а количество тех, кого удалось спасти, поражало даже современников.

Склифосовский первым в мире использовал раствор кокаина как обезболивающее и сам сконструировал аппарат для поддержания наркоза во время операций. Он положил начало оперативному лечению рака языка, желудка, мозговых грыж.

На склоне жизни он переехал в село возле Полтавы. За свой счет построил школу, основал сад, где дети учились садоводству, и помогал общине. Умер в 1904 году.

Напомним, в Верховной Раде планируют переименование двух населенных пунктов Арцизской громады в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе переименовали улицу Тургенева в честь Андрея Совы — актера, юмориста и настоящего артиста с большой буквы.