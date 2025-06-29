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Главная Одесса В Одессе появился переулок в честь известного тренера по футболу

В Одессе появился переулок в честь известного тренера по футболу

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 13:23
В Одессе переименовали переулок в честь Лобановского
Переулок Валерия Лобановского в Одессе. Фото: скриншот из google/maps
Ключові моменти Валерий Лобановский и Одесса

В Одессе переименовали переулок Матросова в честь легендарного тренера Валерия Лобановского. Именно в Одессе он получил высшее образование и играл за местный "Черноморец".

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот Telegram

Валерий Лобановский и Одесса

Валерий Лобановский — один из самых титулованных тренеров в истории украинского и советского футбола. Он начал тренерскую карьеру в 29 лет, создал новую философию игры, которая изменила представление о футболе.

С Одессой у Лобановского были тесные связи. В 1960-х годах он играл за местный "Черноморец" — провел 59 матчей и забил 15 голов. Также именно в Одессе получил высшее образование в политехническом институте.

В Одессе появился переулок в честь известного тренера по футболу - фото 2
Валерий Лобановский. Фото: ОГС

Лобановский стал автором научного подхода к подготовке футболистов. Его система тренировок базировалась на физических расчетах и математическом моделировании.

За время карьеры воспитал трех обладателей "Золотого мяча": Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

Напомним, улица Грибоедова в Пересыпском районе Одессы теперь называется Джинестровской. Также мы писали, что в Одессе новое имя получила улица Мичурина — теперь она Петра Болбочана.

Одесса футбол Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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